Stella si nemyslí, že Norrisovi chybělo kolo či dvě k předjetí Verstappena. Chválí ho za práci s pneumatikami

Po 2/3 závodu to vypadalo, že si Verstappen dojede pro pohodlné vítězství. V posledních zhruba 15 kolech ale začal Norris Verstappena stahovat. V cíli závodu to bylo 7 desetin. Norris věří, že kdyby byl závod o jedno, dvě kola delší, mohl Verstappena předjet.

Andrea Stella je trochu více skeptický. V Imole se nepředjíždělo snadno a navíc šlo o Verstappena...

„No, už 63 kol je hodně,“ řekl Stella pro Sky Sports F1. „Mnohokrát si říkáte, že byste chtěli o kolo více.“

„Je to tak, jak to je, a také je to Max Verstappen. Jsem si jistý, že měl trochu problémy, ale dokázal vytěžit maximum z toho, co měl, takže dobrá práce pro Maxe a dobrá práce pro naše dva jezdce, kteří dojeli na druhém a čtvrtém místě.“

„V prvním stintu jsme na Maxe ztratili příliš mnoho času, ale měli jsme příliš velkou degradaci zadních pneumatik a mysleli jsme si, že dnes je to spíše o pohledu do zrcátek než o pohledu dopředu.,“ naráží Stella na souboj s Ferrari.

„Na tvrdých pneumatikách jsme měli na začátku fázi, kdy jsme šetřili pneumatiky, zatímco Leclerc a Oscar bojovali mezi sebou. Myslím, že se tato počáteční investice Landovi ke konci závodu vyplatila.“

„Řízení rozpočtu pneumatik bylo důležitým faktorem a musíme říci, že z tohoto pohledu se Lando stal tak trochu mistrem.“

„Oscar doplatil na některé problémy, které jsme měli včera v kvalifikaci, jinak by byl také na stupních vítězů. Bereme to pozitivně a nyní se díváme dopředu s jistým optimismem.“