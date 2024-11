Stella: Musíme poděkovat Mercedesu, že v Las Vegas zabránil úspěchu Ferrari

McLaren letos v Las Vegas neprožil vůbec dobrý víkend, když ani jeden z jeho jezdců nezasáhl do bojů v první pětce.

Britský tým si nakonec z města hazardu odvezl 15 bodů, což znamenalo, že ze svého náskoku v Poháru konstruktérů ztratil vůči druhému Ferrari 12 bodů.

Šéf stáje z Wokingu však poukazuje na to, že vše mohlo pro McLaren dopadnou ještě hůře, nebýt překvapivého dvojitého vítězství v podání Mercedesu, které připravilo Ferrari o možnost stáhnout náskok hlavních rivalů o titul ještě o poznání více.

„Je zklamáním, že jsme v boji o šampionát ztratili 12 bodů, ale zároveň, vzhledem k tomu, jak moc jsme se tento víkend trápili, musíme Mercedesu poděkovat za to, že předvedl tak dobrý výkon. Jinak by pro nás Ferrari bylo v pořadí konstruktérů ještě větší hrozbou,“ uznal Stella, kterého cituje Autosport.

Stella, jehož McLaren má nyní před Ferrari náskok ve výši 24 bodů, navíc doufá, že okruhy v Kataru a v Abú Zabí, kde sezona 2024 vyvrcholí, nabídnou jím vedenému týmu více příležitostí na zisk dobrých výsledků.

„Je pravdou, a sám jsem to řekl, že by nám Katar a Abú Zabí měly více sedět. Zároveň si ale myslím, že si musíme dát pozor. Nepamatuji si totiž sezonu, kdy čtyři týmy F1 jezdily na tak vysoké úrovni a zároveň byly v pozici, kdy mohou na některých okruzích dominovat – tak jako nyní Mercedes,“ uvedl Stella v kontextu současné nepředvídatelnosti formule 1.

„Pro mě to znamená, že do Kataru jedeme s tím, že auto může fungovat dobře, ale pokud si budeme myslet, že to bude snadné, dostihne nás realita. Jedeme tam tedy s vědomím, že musíme maximalizovat potenciál našeho vozu. Budu zároveň očekávat, že Ferrari, a určitě i Red Bull a Mercedes, získají z tohoto víkendu také poměrně hodně informací, aby byli v Kataru ve stavu, který jim umožní vyhrát,“ nechal se slyšet italský inženýr a dodal:

„Závěrečná část sezony je mnohem zajímavější, než bych si přál. Vždycky se snažím, aby to byla nuda, ale to v tomto případě neplatí.“