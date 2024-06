Stella má jasno. Kolize je důsledkem nedostatečných trestů pro Verstappena v minulosti

Max Verstappen se ve třetí zatáčce částečně pohnul doleva a došlo ke kontaktu. Při něm došlo u obou vozů k defektu.

„Vidím to tak, že všichni budou vědět, kdo je za to zodpovědný, kromě skupiny lidí,“ řekl šéf McLarenu Andrea Stella pro Sky Sports v narážce na Red Bull.

„Ale problém, který za tím stojí, je, že pokud se s věcmi pořádně nevypořádáte, budou se opakovat. Dnes se staly znovu, protože se neřešily pořádně v minulosti, kdy došlo k soubojům s Lewisem, které bylo třeba potrestat přísnějším způsobem. Takhle se učíte závodit určitým způsobem, který můžeme považovat za spravedlivý.“

Stella naráží na souboje v roce 2021. Mezi Hamiltonem a Verstappenem došlo k řadě kolizí. Verstappen byl potrestán na kolizi v Monze a v Džiddě. V Silverstonu dostal penalizaci Hamilton a za kontakt na Interlagosu nebyl potrestán nikdo.



Kolize v Džiddě a v Monze v roce 2021.

Foto: Getty Images / Lars Baron

„Faktem je, že máme k Red Bullu velký respekt, k Maxovi máme velký respekt, ale tohle nemusí dělat. Nemají to zapotřebí. Tímto způsobem ohrožuje svou pověst. Proč to děláte?“

„Myslím, že stewardi shledali, že Max byl při této nehodě zcela na vině. Nejde o to, aby jezdec závodil po svém, ale aby závodil v rámci předpisů. A předpisy musí být vymáhány způsobem, který je účinný, protože když v důsledku této nehody vůz skončí v závodě, musí být trest úměrný výsledku.“

„Před nehodou se dvakrát pohnul při brzdění. Myslím, že je to evidentní a musíme prosadit způsob, jakým se má závodit, protože se chceme bavit, chceme si to užít.“

Myslím, že by se bojovalo až do šachovnicové vlajky

„I kdyby Lando Maxe předjel, mohlo se stát, že by byl Max s DRS, který je velmi výkonný, byl v pozici, kdy by na Landa znovu zaútočil. Vlastně si myslím, že nám to zabránilo vidět docela vzrušující konec závodu, protože si nejsem jistý, jestli by Lando ujel. Myslím, že by se bojovalo až do šachovnicové vlajky. Je to škoda, protože se to už nikdy nedozvíme.“