Stella: Kdybychom využívali týmovou režii v dřívější fázi sezony, mohlo to mít vliv na fungování týmu

McLaren je historicky známý tím, že prakticky nevyužívá týmovou režii a že k oběma svým jezdcům zachovává podobný přístup.

Platí to i o letošní sezoně, kdy McLaren nevyužil několika příležitostí k tomu, aby na úkor Oscara Piastriho zvýšil šance Landa Norrise, který je v šampionátu výše postaveným jezdcem, na zisk titulu.

Konkrétně šlo nejen o Velkou cenu Maďarska, kde tým nařídil Norrisovi přenechat svoji pozici Piastrimu poté, co vytěžil ze vhodnější strategie, ale třeba i o Velkou cenu Itálie. Tam McLaren umožnil oběma svým jezdcům tvrdě bojovat, čehož následně k zisku vítězství využil Charles Leclerc.

Boss McLarenu Andrea Stella nyní vysvětlil, co za rozhodnutím týmu, nepreferovat Norrise v dřívější fázi sezony, stálo.

„Na práci s jezdci je nutné pohlížet v kontextu konkurenceschopnosti vozu,“ uvedl Stella, jehož slova cituje Autosport.

„Vždycky musíte mít nějakou manažerskou strategii, ale pokud bojujete o 10. a 11. místo, veškeré vaše úsilí směřuje k dosažení konkurenceschopnosti. Teprve když se dostanete do boje o nejvyšší příčky, scénář se mění. Vždy jsme se zaměřovali na maximální spolupráci. Je to proto, že existuje hlavní cíl, a ten je něčím větším než šéf týmu, Lando či Oscar. Jde o zájem McLarenu. Tento aspekt je neoddiskutovatelný, a to v jakékoliv situaci,“ poznamenal dále italský inženýr.

„Vždy přistupujeme k jezdcům, a obecně i k pravidlům, podle kterých jezdíme na trati, podle určitých zásad. V první řadě je, jak jsem řekl, zájem týmu, dále pak sportovní chování, nebo chcete-li, integrita. Jde o velmi důležité hodnoty, chceme jednat férově a korektně s oběma našim jezdci. Tento aspekt pak nabývá na důležitosti, když máte dva talenty, kteří mají schopnost vyhrávat závody,“ prohlásil Stella.

„Nemáme jezdce číslo jedna ani číslo dvě. Jde o scénář, který funguje dobře pro média a hospodské tlachání, ale není dobrý, když řídíte tým formule 1, protože musíte myslet i na budoucnost. Nemohu vědět, jestli v této sezoně vyhrajeme, ale jsem si vědom toho, že chceme být v pozici, abychom vyhráli v letech 2025 až 2027. A pokud si letos zničíme rovnováhu v týmu, skončí to tak, že nebudeme mít v následujících letech pevný základ. Tak by to podle mě mělo v F1 fungovat,“ uzavřel šéf stáje z Wokingu.