Stella: Forma Piastriho je pro Norrise nepohodlná, ale nebude mít na něj negativní dopad

Šéf McLarenu Andrea Stella tvrdí, že rostoucí forma Oscara Piastriho není pro Landa Norrise příjemná. Ital je ale přesvědčen, že se tím Brit nenechá rozhodit.

I když Lando Norris nikdy neměl v McLarenu oficiální status jedničky, v posledních letech jí de facto byl, jelikož byl jasným lídrem.

S příchodem Oscara Piastriho do britské stáje se však zdá, že Norrisova pozice v McLarenu již není tak dominantní.

V průběžném hodnocení má sice Norris před Piastrim i nadále velký náskok ve výši 53 bodů, ale poslední víkend v Kataru naznačil, že by to Brit nemusel mít s mladším kolegou do budoucna vůbec snadné.

Piastri se na rozdíl od Norrise vyvaroval chyb, a dojel si pro výhru ve sprintu a druhé místo v hlavním závodě. Norris sice na svého parťáka rychlostně stačil, ale kvůli nevynuceným chybám, kterých se dopustil, byl na sebe hodně naštvaný.

Šéf McLarenu Andrea Stella nicméně nemá o svého jezdce, navzdory veřejně projevené frustraci, obavy.

„Lando sám ví, že Oscar je jedinečný talent a že se něco takového nevidí ve formuli 1 každý den,“ řekl Stella, kterého cituje Autosport.

„I když je to nováček, je pro Landa referencí. Pokud jste ale šampionem, jakým je Lando, musíte to brát pozitivně, protože vám to dává informace k tomu, abyste se mohli neustále zlepšovat," sdílel svůj pohled Ital.

„V žádném sportu na světě neexistuje šampion, který by vyhrál všechno, nebo byl jako jezdec rychlejší v každé zatáčce, v každém kole a či v každé jízdě. Za mě to sice Lando vnímá jako nepohodlí, ale jde o nepohodlí, které potřebujete k tomu, abyste se stali šampionem,“ uvedl Stella.

Norris je známý tím, že je k sobě sebekritický. Podle Stelly to však nezachází do bodu, kdy by to pro něj mělo být kontraproduktivní.

„Lando je velmi upřímný člověk a myslím, že tuto upřímnost udržuje v každém vztahu, včetně toho se sebou samým. Nechce vypadat arogantně, nebo tak, že neuznává, že by to mohl udělat lépe,“ vysvětlil Stella a pokračoval:

„Zároveň je ale třeba najít správný balanc. Musíte najít správnou dynamiku, pokud jde o komunikaci se světem a se sebou samým, abyste se dostali do pozice, kdy můžete podávat výkony a zároveň se zlepšovat.“