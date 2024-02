Stejný počet komponent, více závodů a delší doba od zmrazení. Jaká bude letos spolehlivost?

Pod tíhou všech vítězství a pódií se o tom moc nemluvilo, ale Max Verstappen jako jediný absolvoval vloni všechna předepsaná kola – 1325 kol nebo také 6 697 kilometrů. Pokud by pár závodů nedokončil, nic by se nezměnilo, ale pokud budou soupeři blíže, může to hrát roli.

Verstappen mimochodem dokončil (a navíc na bodech) už 41 závodů v řadě, což není daleko od rekordu Lewise Hamiltona z let 2018 až 2020, který dokončil na bodech 48 závodů za sebou.

Obecně platí, že spolehlivost vozů formule 1 je v současné době na prvotřídní úrovni. Celkem jezdci vloni odjeli 92,02 % možných kol. Do „ztráty“ ale samozřejmě počítáme i situace, kdy jezdec dojel, ale na vítěze ztratil kolo či dvě.

Vloni jsme viděli celkem 60 nedokončení závodů. Samozřejmě jde o odstoupení technická ale i sportovní – kdy jezdec bourá, má kolizi apod. Určit přesný počet technických odstoupení je vždy těžké. Týmy někdy stáhnou vůz, který by mohl závod dokončit, ale je na nízké pozici, a tak nemá smysl pokračovat – k tomu docházelo poměrně běžně v dobách, kdy převodovka musela vydržet určitý počet závodů v řadě, ale v případě nedokončení mohl jezdec nasadit novou. Přesto můžeme říct, že se technika postarala zhruba o polovinu odstoupení.

Celkem jsme měli vloni 22 závodů a na startovním roštu 20 vozů, což je 440 „kumulovaných“ startů. Z tohoto čísla bychom měli některé situace odečíst – třeba když jezdec do závodu vůbec nenastoupil, neodstartoval do něj a možná i diskvalifikace. Ale na tom v konečných číslech až tak nezáleží.

Počet odstoupení byl vloni (ve vztahu k počtu startů) pod 14 %, což je druhé nejlepší skóre v historii – v roce 2021 to bylo lehce nad 12 %.

Jsou to velmi dobrá čísla. V průběhu historie F1 jsme se dlouho pohybovali okolo 40 až 50 %. Stabilně se F1 dostala pod 40 % až po roce 2000.

Jaká bude letos spolehlivost?

Počet nehod a kolizí samozřejmě neodhadneme. Pokud jde o techniku, jdou proti sobě dva trendy nebo principy.

V roce 2022 F1 zmrazila vývoj pohonných jednotek, což se samozřejmě odrazí na lepší spolehlivosti – na ní mimochodem výrobci se souhlasem FIA mohou pracovat i nadále.

Na druhou stranu nás čeká 24 závodů. Původně se měl povolený počet komponent snížit. Ještě na konci ledna to bylo ve Sportovních pravidlech (článek 28.2). Na začátku února ale zasedla Komise F1, která opět schválila navýšení a to pro letošní i příští rok.

Některé části pohonné jednotky lze bez penalizace nasadit jen dvakrát za sezónu – jde o řídicí elektroniku a baterie.

V případě spalovacího motoru, MGU-K, MGU-H a turba mohou jezdci stejně jako vloni nasadit čtyři kusy.

Zatímco pohonné jednotky se vyvíjet nesmí (pracuje se už na těch pro rok 2026), u převodovek tomu tak není. Některé týmy během zimy pracovaly na nových převodovkách. Nejde přitom o převodovky jako takové ale spíše o jejich uložení ve voze. Skříň převodovky Red Bullu je úzká i na spodní straně, což umožňuje vytvořit větší prostor v oblasti difuzoru. Společně se šasi to bude jedna z hlavních výhod Red Bullu.

Nové převodovky mohou samozřejmě přinést zejména na začátku sezóny i problémy se spolehlivostí, ale to se dozvíme až s prvními závody sezóny.