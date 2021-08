Steinerovi dochází trpělivost s nehodami Schumachera. Drahé a zbytečné, říká

Mick Schumacher boural ve třetím tréninku. Tým už nestihl jeho vůz opravit, takže se Němec nezúčastnil kvalifikace. Podle Schumachera chybělo pět minut. Nakonec by šlo ale jen o čas na trati. Schumacher musel měnit převodovku, takže obdržel penalizaci 5 míst a je dost nepravděpodobné, že by si vyjel tak dobrý výsledek, aby nestartoval do závodu z posledního místa.

Opakovala se tak do puntíku situace z Monaka, kde Schumacher boural ve třetím tréninku, musel měnit převodovku, dostal penalizaci, ale do kvalifikace nakonec nenastoupil. Němec ale boural i v závodech nebo v kvalifikaci na GP Francie.

Šéf Haasu Steiner uvedl, že když má tým nováčky, musí vždy počítat s nějakým „plánem“ pro nehody, ale tým podle něj „dosáhl bodu“, kdy musí nehody po zbytek sezony minimalizovat vzhledem k finančním dopadům.

„Mick měl v posledních pěti závodech docela dost velkých nehod,“ řekl Steiner, kterého cituje Motorsport.com.

„Když dostanete hodiny nebo něco podobného, tak to není problém, to se stává. Ale tyto nehody jsou poměrně těžké. Je to hodně peněz, a to bezdůvodně. Musíme na tom zapracovat, abychom se v tomhle zlepšili. A samozřejmě rozpočet je rozpočet a je třeba se ho držet.“

„V tuto chvíli to samozřejmě pociťujeme, ale stále se s tím můžeme vypořádat. Ale brzy se dostaneme do situace, kdy to bude tak, že budeme muset najít nové způsoby, jak to překonat. Začíná to být příliš časté a příliš těžké.“

Schumacherův týmový kolega Nikita Mazepin měl na začátku roku několik incidentů, ale Steiner ocenil, že Rus v posledních závodech nechyboval.

„Děláme příliš mnoho chyb, to je ten problém. Nebo.. na obranu Nikity bych neměl používat množné číslo, protože v posledních závodech se choval velmi dobře. Vedl si velmi dobře. Neudělal žádnou škodu nebo něco podobného. Mick měl v posledních závodech nějaké nehody, v čemž se musíme zlepšit.“

Steiner cítí potřebu vysvětlit rovnováhu rizika a odměny, která se nabízí při honbě za časem na kolo, zejména v tréninku, který nemá vliv na konečný výsledek v kvalifikaci.

„Nebyl důvod riskovat. Musíte mladým jezdcům vysvětlit, kdy se vyplatí riskovat a kdy ne. Myslím, že teď to vědí. Snad jim toto vysvětlení pomůže.“

„Pokud není příležitost, tak já osobně nikdy neriskuji, protože z toho nic nemám. A myslím, že v tuto chvíli víme, že se toho moc získat nedá, zejména ne ve třetím tréninku. Neměli bychom ve třetím tréninku riskovat.“