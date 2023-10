Steinerova autobiografie nově i v češtině

Do regálů českých knihkupectví míří další knižní novinky z prostředí formule 1. Jedna v češtině a druhá v angličtině.

Českého překladu se dočkala autobiografie šéfa týmu Haas Günthera Steinera Přežít a závodit od nakladatelství Slovart. V českých knihkupectvích je od května letošního roku tato kniha k dostání také v anglickém originále Surviving to Drive.

Zatímco k psaní autobiografie se piloti nebo další lidé pohybující se ve světě formule 1 rozhodnou až po skončení kariéry a nebojí se přitom popsat i některé detaily, které by si během aktivní kariéry nedovolili odkrýt, šéf amerického týmu Haas přichází s něčím novým.

Günther Steiner je prvním stále aktivním šéfem týmu formule 1, kterému vedení stáje dovolilo čtenáře zavést do fungování týmu, do zimních příprav na novou sezónu, ale také konstruování vozu nebo finančních otázek.

Nová biografie trojnásobného mistra světa

Max Verstappen je již jistým letošním mistrem světa, když si v Kataru ve sprintu s náskokem šesti závodů zajistil svůj třetí mistrovský titul v řadě za sebou. Korunoval tak dominantní sezónu, ve které získal z dosud odjetých 17 závodů 14 výher a 10 pole positions.

O nizozemském suverénovi již vyšlo několik knih, nedávno také první kniha v češtině: Max - Nizozemský mistr světa.

O Verstappenovi již dříve vyšla kniha v angličtině: Max Verstappen: The Inside Track on a Formula One Star od Jamese Graye.

Dosud poslední knihu vydal známý a respektovaný novinář F1 Mark Hughes. Titul Unstoppable: The Ultimate Biography of Max Verstappen je nyní nově k dostání také v předních českých knihkupectvích.