Steiner žaluje Haas. Jde o neproplacené provize a využívání jeho podobizny

Guenther Steiner se rozhodl zažalovat Haas, pro který do začátku letošního roku pracoval. Dluží mu peníze a použil jeho fotografii.

Krátce po Novém roce bylo překvapivě oznámeno, že Guenther Steiner skončil v pozici šéfa týmu Haas. Jeho smlouva skončila a nedošlo k jejímu prodloužení.

Podle Autosportu zahájil Guenther Steiner proti svému bývalému týmu soudní řízení a to kvůli penězům, které mu podle jeho slov náleží, a také kvůli tomu, že Haas používá jeho podobiznu pro propagační materiály.

Žaloba byla podána v Severní Karolíně, kde Haas sídlí. Steiner v ní tvrdí, že mu tým nevyplatil provize, které mu za několik let dlužil, což bylo v rozporu s pracovní smlouvou, kterou měl. Konkrétně má jít o provize za léta 2021 až 2023 související patrně s tím, že se mu podařilo pro tým získat sponzory.

Kromě toho tvrdí, že Haas i nadále prodává zboží, na němž je uvedeno jeho jméno a podoba, a používá ho na svých oficiálních internetových stránkách. Děje se tak bez jeho svolení, a navíc mu nejsou vypláceny honoráře, které mu podle jeho slov náleží.

V soudních dokumentech se uvádí: „Haas F1 se rozhodl neprodloužit panu Steinerovi pracovní smlouvu. Bylo to jeho právo. Haas F1 však udělal to, na co právo nemá, a odmítl panu Steinerovi vyplatit [začerněná částka], která mu náleží podle jeho pracovní smlouvy.“

„Po letech přijímání výhod plynoucích z pověsti, zkušeností a hlubokých vazeb pana Steinera v rámci sportu nemůže Haas F1 panu Steinerovi odepřít výhody, které si zasloužil.“

Argumentuje i Netflixem

Guenther Steiner se stal jednou z hvězd série Drive to Survive od Netflixu. Také tímto v soudních dokumentech argumentuje.

„Haas F1 se v seriálu často objevoval a přítomnost pana Steinera v seriálu přiváděla k Haas F1 stále více fanoušků. Toto zviditelnění bylo pro začínající závodní tým nesmírně cenné, zejména když hledal další zdroje příjmů, aby se mohl v tradičně drahém prostředí Formule 1 uživit.“