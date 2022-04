Steiner věří, že si Haas udrží formu

V podcastu F1 Nation se Steinera zeptali, jak dlouho si ještě tým udrží současnou formu. „Proč by to mělo skončit? Proč si myslíte, že to nemůžeme udržet?“

Moderátor Tom Clarkson odpověděl, že Haas má méně prostředků než týmy jako Red Bull a Ferrari, ale Steiner si myslí, že rozpočtový strop pomáhá vyrovnat pole.

„V současné době nesoutěžíme s Ferrari nebo Red Bullem, ale myslím, že můžeme pokračovat v růstu tam, kde jsme nyní. Samozřejmě, že ostatní se k nám přiblíží, ale se zavedeným rozpočtovým stropem to není jako za starých dobrých časů, kdy se jen rozhazovaly peníze a pokračovalo se ve vývoji. My se budeme vyvíjet a budeme se také zlepšovat.“

„V současné době jsou ve formuli 1 velmi vyrovnané podmínky. A myslím si, že to byl záměr finančních předpisů, aby byl stanoven rozpočtový strop, aby se toho dosáhlo, protože je mnohem zajímavější, když menší týmy nyní mohou soutěžit ve středu pole a bojovat o body každý víkend.“

„Myslím, že je reálné, že můžeme usilovat o body v každém závodě, alespoň v první polovině sezóny, a pak uvidíme, jestli týmy udělají velké vylepšení nebo jestli získají hodně tempa. Jsem optimista, že si tuto formu udržíme, jen se musíme pokusit bodovat s oběma vozy.“

Přesto Steiner připouští, že existuje možnost, že se rozložení sil může změnit.

„Samozřejmě přijde den, kdy zase spadneme dozadu a nahoru se dostane někdo jiný, jako jsme my spadli dozadu a pak se vrátili. Ale myslím si, že taková je celá myšlenka rozpočtového stropu, že je mezi týmy větší konkurence.“