Steiner věří, že se Haas v příštím roce vrátí do středu pole

„Vývoj vozu pro rok 2022 probíhá dobře, každým spuštěním aerodynamického tunelu děláme pokroky,“ řekl Guenther Steiner pro web F1.

Současnou situaci přirovnal k době, kdy Haas v roce 2016 vstoupil do F1.

„Připadá mi to trochu jako v roce 2015 nebo 2016, ale abych řekl, jak jsme dobří, to netuším, protože nevím, jak dobrých je ostatních devět týmů. S technickým týmem v Itálii nyní opět pracujeme jako v letech 2015, 2016 a 2017 a jsem opatrný optimista, že příští rok budeme opět ve středu pole.“

Technický tým, který vůz vyvíjí, vede v Itálii bývalý inženýr Ferrari Simone Resta.

„Posílit by se dalo vždy a všechno,“ odpověděl Steiner na otázku, co by se ještě dalo v Haasu zlepšit v rámci přípravy na rok 2022. „Vždy to můžete zlepšit, ale myslím, že ostatní aspekty týmu jsou, řekl bych, v dobré kondici. Závodní tým je v dobré kondici a žádné velké změny tam nebudou.“

„Myslím, že budeme připraveni. Je tu stále hodně lidí z roku 2018, kdy jsme skončili pátí v šampionátu, takže ti lidé jsou stále dobří a nezapomněli, jak se to dělá. Spoléhám na tyto lidi a jsem přesvědčen, že to znovu zvládnou, že budeme mít dobré výsledky – možná ne páté místo, ale alespoň budeme zpátky ve středu pole, jako jsme byli v letech 16 a 17.“