Steiner věří, že Schumacherův postup do Q2 tým pozvedne

„Byl jsem samozřejmě rád za Micka, že to dokázal, ale i za celý tým. Na trati jsme měli jen velmi málo vrcholů a něco takového vás ujistí, že to dokážete, že to dokážeme, když dostaneme příležitost,“ řekl Steiner před domácím závodem týmu v Austinu.

„Myslím, že to bude mít na tým vliv v dalších závodech, protože se jim vrátilo sebevědomí, které možná během roku trochu ztratili. Doufejme, že v roce 2021 se nám podaří zažít další podobný okamžik.“

Mick Schumacher a jeho týmový kolega Nikita Mazepin budou na okruhu Circuit of the Americas závodit vůbec poprvé.

„Je to náš domácí závod, takže jsem z toho samozřejmě nadšený, ale je toho mnohem víc,“ řekl Schumacher. „Mám rád Austin i USA. Je to zvláštní a je to něco, kde formule 1 ještě není tak známá, ale jsme na pokraji toho, abychom se stali velmi známými, zejména díky seriálu Drive to Survive.“

„Velmi se na to těším, protože je to skvělá show. Vždy se tam toho hodně děje a upřímně řečeno jsem prostě super nadšený, že se vrátím do Států.“