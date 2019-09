Steiner urážel stewardy. Může mít problém s FIA

„Kdybychom neměli ty hloupé idiotské stewardy, byli bychom osmí,“ řekl Steiner v týmovém rádiu po konci závodu.

Pokud by Steiner podobnými slovy ohodnotil samotnou penalizaci, bylo by to asi ještě relativně v pořádku. Steiner ale zaútočil přímo na sportovní komisaře a na to je Mezinárodní automobilová federace citlivá.

Vzpomeňme na Velkou cenu Mexika 2016, ve které Sebastian Vettel poslal „do jistých míst“ ředitele závodu Charlieho Whitinga. FIA to nenechala bez povšimnutí. Vettel se nakonec omluvil a napsal dopis.

Steiner po závodě s Masim a ani stewardy nemluvil. Udělal to manažér týmu Peter Crolla.

Podle webu Motorsport.com by mohla FIA Steinerova slova řešit. Podle Masiho k tomu má nástroje. V krajním případě může situaci řešit soud FIA. Steinerova slova totiž mohla být proti Mezinárodnímu sportovnímu řádu.

„Slyšel jsem o komentářích, které byly v rádiu,“ řekl Masi. „Neviděl jsem je přímo, takže se k tomu nebudu vyjadřovat. Všichni jsme tady, abychom odvedli práci, ať už jsou to činovníci, týmy, všichni. Musí existovat nějaká úroveň vzájemného respektu.“

Pokud by chtěla FIA Steinera potrestat, musel by patrně primární podnět přijít od stewardů pro GP Ruska. Velká cena je už sice uzavřená, ale stewardi mohou požádat své kolegy pro Velkou cenu Japonska, aby si Steinera předvolali.

Foto: Getty Images / Charles Coates