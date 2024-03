Steiner si myslí, že měl u Haasu skončit už dříve

Steiner v paddocku F1 zůstal. Působí jako spolukomentátor RTL. „Od té doby, co jsem před letošní sezonou opustil Haas, se mi žije dobře,“ napsal Steiner pro web F1. „Posledních pár týdnů bylo poprvé, co jsem si po zhruba deseti letech od F1 odpočinul.“

„Čím více času uplynulo, tím více si uvědomuji, že jsem v Haasu zůstal příliš dlouho. Když skončíte, získáte nadhled a víte, co je třeba udělat. Dokud tam jste, popíráte to. Myslíte si, že to zvládnete, ale nejde to.“

Haas vstoupil do F1 v roce 2016. V prvních dvou závodech získal 6. a 5. místo. V roce 2018 byl Grosjean v Rakousku dokonce čtvrtý a tým skončil celkově pátý. Poté se ale jeho forma propadla.

„S tím, co jsme měli, jste mohli bojovat o sedmé, osmé nebo deváté místo, ale bez stejných zbraní jako ostatní jsme nemohli bojovat o stupně vítězů. Dělat to dlouhodobě není to, co chci v životě dělat. Nechci být znovu sedmý. To už mám za sebou. Chci být schopen bojovat, bojovat vepředu.“

„Když Toto Wolff začínal u Mercedesu, tak tým nebyl na vrcholu. Ano, na začátku měli výhodu v podobě motoru, ale on vše nastavil správně, aby byli úspěšní ve střednědobém horizontu – a vyhráli osmkrát Pohár konstruktérů.“

„S Red Bullem je to stejné. Jak dlouho jim trvalo, než se tam dostali? Každý rok se stále zlepšovali. Potřebujete trpělivost a dlouhodobé plánování.“

Steiner nevyloučil, že se v budoucnu může do F1 vrátit. „V budoucnu bych se do F1 vrátil, ale musí to být správný projekt a správně provedený.“