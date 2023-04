Steiner se v připravované knize opět pustil do Schumachera

Šéf Haasu Guenther Steiner naznačil, že důvěru v Micka Schumachera ztratil na začátku závodního víkendu v Japonsku.

Mick Schumacher sice dokázal v polovině loňské sezóny bodovat a to dokonce dvakrát v řadě (Silverstone, Red Bull Ring), ale přišly také nehody. Ta z Japonska zřejmě definitivně rozhodla o tom, že u týmu skončí.

Schumacher v Suzuce boural na konci prvního tréninku na mokré trati při návratu do boxů. Šéf Haasu Guenther Steiner v připravované knize Surviving to Drive naznačil, že to byla pomyslná poslední kapka.

„Stalo se to v zasra*** návratovém kole!“ uvedl Steiner, kterého cituje The Times.

„V návratovém kole. Jistě, na trati bylo hodně mokro, ale nikomu jinému se nepodařilo odepsat auto při návratu do boxů. Po pěti minutách jsme přišli o auto a museli postavit nové.“

„Nemůžu mít jezdce, o kterém si nejsem jistý, že dokáže bezpečně jet s autem v pomalém kole. Je to prostě směšné. Kolik lidí bychom mohli zaměstnat za 700 000 dolarů? A teď ty peníze musím najít.“