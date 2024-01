Steiner se stal obětí své popularity, říká Marko

Steiner, kterého proslavil seriál Drive to Survive, už není šéfem Haasu. Podle Helmuta Marka souvisí jeho odchod právě s jeho popularitou.

„Řekněme to takhle: když se stanete příliš populárním díky dokumentu, jako je Netflix, máte tendenci vyletět do výšin,“ řekl Marko pro F1-Insider.

„Ale když vyletíte příliš vysoko a příliš rychle, tak také rychle spadnete. Slyšel jsem, že chtěl svou popularitu proměnit v akcie týmu.“

„To už se majiteli Gene Haasovi nelíbilo. I v našem sportu platí, že tým má vždy přednost před jednotlivcem. Steiner se stal obětí své popularity.“

K tématu se vyjádřil také Bernie Ecclestone. Podle něj by se za jeho éry nestalo, že by se nejpopulárnějším šéfem týmu stal zrovna šéf neúspěšné stáje a to jen díky americkému seriálu.

„Za mých časů, kdy záleželo jen na výkonu, se to nikdy nestalo,“ řekl Ecclestone.