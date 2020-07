Steiner se pustil do vlastního jezdce. Grosjean by se podle něj měl starat o sebe

Je to trochu složitá konstrukce, ale ne až tak moc. Pokud bude muset Sergio Pérez uvolnit místo Vettelovi u Astonu Martin (Racing Pointu), tak by mohl přejít k Haasu, u kterého by patrně nahradil Grosjeana.

Pérez už dokonce potvrdil, že ho jeden tým kontaktoval. Logickým favoritem je právě Haas, i když bychom možná nevyloučili ani Alfu Romeo.

Grosejan byl na svou budoucnost ve čtvrtek dotazován. „Je tu spousta otazníků,“ řekl Grosjean. „Zbavíme se slona v místnosti, bude tu Haas příští rok? To je samozřejmě otázka.“

Slova Grosjeana překládáme z určitého důvodu doslovně. Onen „slon v místnosti“ je v angličtině poměrně běžný idiom a znamená ožehavé téma, nebo přesněji téma, o kterém nechce nikdo moc mluvit.

Obecně se ví, že Gene Haas není úplně nadšený formou svého týmu i celkovou situací po letech ve F1, takže pokud by z F1 vycouval, nebylo by to až tak velké překvapení.

Na Grosjeanova slova se zeptali šéfa Haasu. Steiner byl už tradičně přímý a otevřený.

„Myslím, že jeho odpověď byla špatná odpověď,“ řekl pro Sky F1 „Protože se ho zeptali, co bude dělat a on mluvil za tým. Myslím, že slon je v jeho pokoji, ne v našem pokoji.“

„Víme, co chceme dělat, a zda tady budeme, nebo ne, o tom bude rozhodnuto, jakmile podepíšeme novou Concordskou dohodu. Všechno k tomu směřuje.“

„Věřím, že tady budeme, takže si myslím, že slon musí vyjít ven z pokoje a jít do Romainova pokoje.“

Volně přeloženo. Podle Steinera by se Grosjean měl starat o svou budoucnost a ne o budoucnost týmu.