Steiner před kamerami Netflixu „setřel“ Schumachera. Problém v tom nevidí

Guenther Steiner je už tradičně jedním z hlavních hrdinů Drive to Survive. V nejnovější řadě se proslavil kritikou Schumachera.

Drive to Survive se zaměřil zejména na Schumacherovy nehody v kvalifikaci v Saúdské Arábii a ve Velké ceně Monaka a poté se věnoval jeho problémům se sebevědomím v Baku, kde značně ztrácel na Magnussena.

Steiner ho před kamerami ostře kritizoval. Na dotaz Autosportu uvedl, že se za to „nestydí“.

„Nedíval jsem se na to, ale pamatuji si některé věci, které jsem říkal,“ odpověděl Steiner.

„Myslím, že neukázali všechno, co jsem řekl, protože v zápalu boje občas něco řeknu... a Drive to Survive samozřejmě ukazuje ty nejhorší a nejvypjatější momenty. Je zřejmé, že to je to, co show potřebuje.“

„Cokoli bylo řečeno, bylo řečeno.... už to nemohu vzít zpátky. Bylo rozhodnuto nic nevynechat, protože nemám co skrývat.“

„Vžijte se do mé situace. Nejlepší je nic nedělat. Ale je to dobře? Ne. Nezabývám se vlastním výkonem, protože nejsem herec. To není herectví. Dělal jsem svou práci a myslím, že ji hodnotím podle toho, čeho jsme dosáhli na závodní dráze, ne podle toho, jestli to na Netflixu vypadá dobře nebo špatně. Víte, na tom mi opravdu nezáleží.“