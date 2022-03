Steiner potvrdil, že Mazepina vyhodil písemně. Nemluvil s ním

Nikita Mazepin si stěžoval, že se o svém konci u Haasu dozvěděl písemně jen pár minut před uveřejním tiskové zprávy.

„Poslední dva nebo tři týdny byly docela vyčerpávající a únavné. Ale to nejhorší by mělo být za námi. Může to jít už jen nahoru,“ řekl Steiner pro RTL.

Šéf Haasu uvedl, že neviděl žádnou jinou možnost. Připomeňme, že Mazepin by sice z pohledu FIA mohl závodit, ale některé země by ho na okruh nepustily. Kromě toho se společně se svým otcem dostal na sankční seznam EU.

Pro Steinera byla situace jasná. „Musíte vyvodit závěry,“ řekl Steiner. Na ukončení spolupráce s Uralkali a Mazepinem jsme si sice museli počkat, Haas ale situaci začal řešit hned den po ruské invazi na Ukrajinu.

Steiner nedokázal říct, zda vidí Mazepina jako oběť současné situace a je mu ho líto. „Těžko říct,“ řekl. Je mu „vždy líto, když něco takového musíte udělat.“

„Vnější okolnosti, které ani já, ani on nemůžeme změnit, jsou takové, jaké jsou. Musíte s tím žít a jít dál. Vnímám to jako součást života.“

Steiner potvrdil, že s Mazepinem nemluvil. „Udělal jsem to pouze písemně. Nemluvil jsem s ním.“

Steiner neví, jak bude kauza Uralkali pokračovat. Dnes už bývalý sponzor uvedl, že týmu již dal peníze pro letošní sezónu a bude je chtít zpět. „Je to velmi složité téma i pro právní odborníky. Určitě přijdeme o nějaké peníze. Tým je finančně stabilní. O tým se nemusíte bát. To je pro mě nejdůležitější.“

Haas zatím nezískal nového sponzora, ale Steiner prozrazuje, že v současné době probíhají jednání s několika zainteresovanými stranami.