Steiner: Pokud Verstappen nezůstane klidný, může přijít o letošní titul

Max Verstappen v posledních dvou závodech po sobě nedokázal dojet na stupních vítězů.

Zatímco naposledy ve Spa mu nikdo nemohl nic vyčítat, protože po výměně pohonné jednotky startoval do závodu až z jedenácté pozice, na okruhu u Budapešti Nizozemec doplatil na poměrně agresivní předjížděcí manévr, kterým zaútočil na Lewise Hamiltona.

Připomeňme, že Verstappen tehdy atakoval na třetím místě jedoucího Hamiltona, ale manévr mu nevyšel a mezi oběma jezdci došlo ke kontaktu, po kterém se Nizozemec propadl na pátou příčku.

A i když sportovní komisaři v případě této kolize žádný trest neudělili, řada expertů měla za to, že hlavním viníkem kolize byl právě Verstappen, který během závodu nebyl evidentně ve své kůži a dost hlasitě se navíc dohadoval i se svým inženýrem.

Podle bývalého šéfa stáje Haas Guenthera Steinara se Verstappen v Maďarsku jednoduše nechal unést emocemi.

„Snažil bych se ho uklidnit, protože teď cítí tlak,“ uvedl Steiner v podcastu webu RacingNews365.com.

„Vždycky musíte myslet na to, že jít proti němu agresivně, by ho ještě víc rozrušilo. Je nutné, aby si nyní uvědomil, že zbytek sezony musí přečkat tak, že už nebude mít dominantní auto. Musí se s tím vyrovnat, situace v Maďarsku byla výbuchem jeho emocí. Jsem si jistý, že s ním Christian (Horner, šéf Red Bullu, pozn. red.) a Helmut Marko (poradce Red Bullu) po závodě mluvili o tom, že to, co udělal, nebylo správné,“ sdílel svůj názor italský inženýr.

„Max je chytrý člověk a myslím, že ho přemohly emoce. Protože když jste zvyklí vyhrávat a najednou jste pod tlakem, musíte udělat něco jiného,“ podotkl dále Steiner, který nyní působí i jako TV expert.

„Jezdec je velmi důležitý, ale stále je jen součástí velkého týmu. Pokud za vámi nestojí tým, pilot nemůže nic dokázat. Myslím, že se nad tím zamyslel, promluvil si s Christianem a Helmutem, a do Spa už přijel jako úplně jiný člověk,“ prohlásil dále Steiner s odkazem na GP Belgie, ve které působil Verstappen podstatně klidněji.

„Doufejme, že mu to tak zůstane. Pokud zůstane v klidu, může šampionát vyhrát. Pokud ale bude opakovat manévry, jako byl ten proti Lewisovi v Budapešti, může nakonec prohrát,“ dodal Steiner.