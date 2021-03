Steiner: Pokud budou potřeba další omezení nákladů, dokáže F1 rychle reagovat

Když byl vloni na jaře kvůli pandemii koronaviru odložen začátek sezóny, přijala F1 řadu opatření, aby finančně pomohla týmům. Zavedení nových technických pravidel odsunula na rok 2022, pro sezónu 2021 zmrazila vývoj šasi a snížila rozpočtový strop.

Podle Steinera už nyní vypadá rok 2021 z finančního pohledu mnohem lépe. Formule 1 má stále v plánu uspořádat 23dílný kalendář, přičemž většinu závodů by mohli navštívit také diváci.

„Nemá smysl si obvazovat hlavu, když ještě není rozbitá. Myslím, že musíme chvíli počkat a uvidíme, co se opravdu stane. Minulý rok to ve skutečnosti netrvalo dlouho a víte, co pak postihlo fanoušky, došlo k velkým změnám a bylo to provedeno velmi rychle,“ řekl Steiner pro Motorsport.

„Všichni jsou připraveni udělat kroky, když to bude potřeba. Nezdá se, že by to bylo potřeba, tak zůstaňme optimističtí, ale pokud to bude nutné, naučili jsme se v loňském roce, že musíme reagovat rychle, abychom se dostali do lepší situace.

„Vloni nás zasáhla pandemie, bylo potřeba podepsat Concordskou dohodu a všechno se zvládlo, stále tu máme 10 týmů. Nikdo to nezabalil ani nebyl nucen skončit.“

Právě nová Concordská dohoda spolu se zavedením rozpočtového stropu podle Steinera pomohla menším týmům.

„Několikrát jsem to už řekl, že bez nové Concordské dohody a bez nového distribučního modelu si nemyslím, že bychom tu stále byli. Velké týmy mají možná více fixních nákladů než my, protože my jsme poměrně malý tým.

„Nejsme úplně na rozpočtovém stropu, předtím ale měli stonásobně více, nyní mají možná tak o deset procent více, což to (startovní pole) přibližuje. My stále musíme odvádět dobrou práci a oni mají hned mnohem více prostředků, které se zahrnou do rozpočtového stropu. Stále mají výhodu. Doufám ale, že za krátkou dobu se podmínky vyrovnají. Bylo by to fantastické.“