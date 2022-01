Steiner očekává, že Haas bude i letos patřit k outsiderům

Haas se rozhodl zcela obětovat loňskou sezónu formule 1 a soustředit vývoj a prostředky na letošní ročník, kdy začnou platit nová technická pravidla. Americký tým vloni zažil svou nejhorší sezónu v historii, když nezískal ani bod.

Spolu s novými technickými pravidly je od letošní sezóny zaveden také nižší rozpočtový strop, od čehož si vedení seriálu slibuje menší rozdíly mezi týmy.

I přes omezení rozpočtu na 140 milionu dolarů zůstává tým Haas podle Steinera nejmenším týmem ve startovním poli.

„Myslím, že budeme stále outsidery, kteří se snaží překonat svou váhu, protože naše struktura a počet lidí je zhruba stejný jako v letech 2018 a 2019,“ řekl Steiner.

„Trochu jsme obměnili lidi. Místo, abychom využívali lidí z Dallary, teď máme vlastní lidi a některé z Ferrari, kteří k nám byli přesunuti kvůli rozpočtovému stropu.

„Podle počtu zaměstnanců jsme ale stále nejmenším týmem. Z hlediska výroby jsme zdaleka nejmenší. Myslím, že jsme stále tým, jaký jsme byli v letech 2016, 2017 a 2018 a chceme se vrátit tam, kde jsme byli v letech 2018 a 2019. Pořád chceme, aby se o nás vědělo.“

Ferrari, které týmu Haas dodává pohonné jednotky, v polovině loňské sezóny nasadilo vylepšení. Haas jej však nevyužil, jelikož měl pocit, že by náklady za nový motor převážily nad výhodami. Steiner je nicméně spokojen se zlepšením, kterého Ferrari na své pohonné jednotce dosáhlo, a doufá, že toho tým Haas letos využije.

„Je to velmi povzbudivé. Myslím, že Ferrari dělá pro tento rok dobrý pokrok také se svým spalovacím motorem, nejen s hybridním systémem,“ dodává.

„Ale je to stejné jako s autem, nevíme, co dělají ostatní. Vím, že řekli, že letos dosáhneme pěkného pokroku, doufám tedy, že to vyjde a ostatní neodvedli tak dobrou práci. Je ale povzbudivé vidět, že vyvíjeli a funguje to. Výsledky se ke konci sezóny také zlepšily.“