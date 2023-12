Steiner očekává příliv nováčků a doufá, že Verstappena vyzve Leclerc

Max Verstappen vyhrál 19 z 22 letošních závodů. Bude jeho dominance pokračovat také v příštím roce a v dalších letech? Každá dominance jednou skončí. Kdo se stane mistrem světa po něm?

Šéf Haasu doufá, že v příštím roce bude Verstappenovi nejblíže Leclerc. Monačanovi ale nedrží palce kvůli tomu, že by mu tak moc věřil nebo byl jeho fanouškem.

„Řekl bych, že příští rok někdo vyzve Red Bull a Maxe,“ řekl Steiner v rozhovoru pro vánoční speciál Sky Sports. „Myslím, že boj bude větší. Nevím, kdo přesně to bude, ale doufám, že to bude Charles, který vystřídá Maxe na postu šampiona, protože by to znamenalo, že mají dobrý balík a zároveň budeme mít dobrý balík i my. Jsme trochu sobečtí.“

Pokud se podíváme na startovní rošt (jezdce) v Abú Dhabí a porovnáme ho s Bahrajnem v nadcházejícím roce, nenajdeme rozdíl. Všichni jezdci zůstávají u svých týmů. V příštím roce ale Steiner očekává divočejší přestupovou sezónu.

„Myslím, že v roce 2024 může dojít k mnoha změnám v týmech a na startovním roštu se může objevit i několik nových jezdců. Je tu pro ně velká příležitost k postupu. Spousta současných jezdců může opustit formuli 1, zůstat bez místa kvůli nedostatečným výkonům a možná je to lepší příležitost využít šanci pro mladé talenty.“

„Několik mladíků si stěžovalo, že formule 1 je pro nováčky příliš náročná, ale pokud ukáží svůj potenciál, mají velkou šanci. Před letošním rokem se všichni nováčků báli, ale Piastri přišel a od začátku se mu daří. Lidé věří, že když se bude dařit jemu, může se dařit i ostatním, takže v roce 2025 mohou být tři, čtyři nebo dokonce pět nováčků.“