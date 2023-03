Steiner nechce Hülkenberga docenit, protože by pak chtěl více peněz. Spokojený ale je

Hülkenberg nahradil u Haasu Micka Schumachera. Hned v první kvalifikaci porazil Magnussena a daří se mu zatím i v Džiddě.

Guenther Steiner nechtěl říct, že Hülkenberg splňuje všechna jeho očekávání. „Jinak bude chtít víc peněz,“ směje se Steiner, kterého cituje Motorsport Total. „Ale žerty stranou. Ano, Nico nám dává přesně to, co jsme hledali. A to jsme u něj hned viděli.“

Hülkenbergovy zkušenosti byly jedním z důvodů, proč ho Haas angažoval. Steiner se netají tím, že po zkušenostech s nováčky Mickem Schumacherem a Nikitou Mazepinem chtěl ve vozech Haas zkušenější jezdce.

„Při zpětném pohledu jste vždy chytřejší, ale řekl bych, že je to směr, kterým se s těmito předpisy ubíráme. Je tu teď deset dobrých týmů, všechny s podobným rozpočtem, finančně i technicky solidní. Všechno se posouvá blíž k sobě a pak potřebujete dobré jezdce.“

„Jestli jsou to malé rozdíly, nebo velké rozdíly, je jiná věc. Ale jezdci dělají rozdíl, když dokáží z auta okamžitě dostat maximum. Přesně to jsme chtěli – zkušeného jezdce, který nás povede správným směrem. V tomto ohledu máme z toho, co se stalo, velkou radost.“