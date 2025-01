Steiner nechápe, proč si Red Bull nechává Cunodu

Júki Cunoda debutoval v roce 2021. Na kontě má 87 závodů. Liam Lawson odjel zatím jen 11 grand prix, což znamená, že bude jedním z nejméně zkušených jezdců Red Bullu.

Podle Christiana Hornera je Lawson o něco rychlejší. Ačkoli to mezi nimi bylo „velmi, velmi těsné“, Lawsonovo závodní tempo bylo „o něco lepší“.

„Musíte předpokládat, že potenciál Liama, který má za sebou pouze 11 grand prix, je takový, že se bude jen zlepšovat a sílit,“ řekl Horner pro ESPN.

Bývalý šéf Haasu Guenther Steiner nechápe, proč si Red Bull Cunodu stále nechává.

„Nemyslím si, že to byla ideální volba,“ řekl Steiner pro GPblog. „Celé to bylo o kompromisech. Byla to jedna z možností.“

„Zastávám názor, že měl (Cunoda) dostat šanci. Netvrdím, že si ji zasloužil, protože jak vždy říkám, nic si nezasloužíte.“

„Podle mě by však bylo lepší vsadit na něj. Posadil bych ho na rok do auta a uvidíme, jak se mu bude dařit. Když nebude dobrý, necháme ho jít. Teď sedí další rok v Racing Bulls a to pro něj není motivující.“

„Bude dělat dál totéž, ale nedostane šanci, aby udělal další krok. Když mu nedali šanci, proč ho tam dál drží? Nevím. Je to jeho pátý rok v juniorském týmu, že? Je to juniorský tým, nebo co to vlastně je?“