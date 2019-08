Steiner: Naši jezdci spolu mimo trať nemusí vycházet

Piloti Haasu se letos již několikrát potkali na trati v incidentech. Jejich kontakty na Silverstonu a Hockenheimu už ale donutily Steinera přistoupit k omezením a týmovým příkazům.

Steiner však nevidí mezi oběma piloty takové rozepře, kvůli kterým by musel zasahovat i do jejich osobního života.

„Nechám to na nich, nechci se plést do jejich osobních záležitostí. Dokud respektují tým a dělají pro tým, co mají. Nemohu napravit, pokud spolu nevycházejí osobně,“ řekl Steiner.

„Víte, jak těžké je napravit vztah mezi dvěma lidmi, nemyslím si, že jsem tím nejlepším, kdo to může udělat. Pokud spolu nemluví, tak dokud to nepůsobí negativně na tým, tak s tím musím žít a dokážu s tím žít. Snažit se tlačit někoho, aby měl dobrý vztah, nefunguje,“ dodává.

Samotní jezdci však odmítají, že by jejich nedávné střety na trati ovlivnily jejich vzájemný vztah.

„Lidé si mohou myslet, že to nevypadá dobře, vztah s Kevinem je ale opravdu dobrý. Jednou týdně si voláme. Sedli jsme si a řekli, co můžeme udělat lépe, jen abychom se ujistili, že se to už nestane,“ popsal Grosjean.

„Upřímně, ten vztah je velmi dobrý. Rád s Kevinem pracuji, myslím, že i on se mnou. Spolupracujeme a vycházíme spolu dobře.“

S Grosjeanem souhlasí i dánský pilot. „Kromě těch incidentů si myslím, že máme velmi dobrý pracovní vztah. Romain je skvělý člověk. Je to trochu nafouknuté. Vím, že vy máte rádi konflikty a podobné věci, ale není to tak špatné, jak to vypadá.“

