Steiner: Mohou jet na společnou dovolenou. Nemusí dělat to, k čemu Kevin pozval Nica před pár lety

Haas dnes potvrdil, že Mick Schumacher po tomto víkendu u týmu končí. Nahradí ho Nico Hülkenberg.

Není to překvapení. O konci Schumachera i jeho nástupci se spekulovalo delší dobu.

Steiner trvá na tom, že konečné rozhodnutí padlo nedávno a Schumacher byl o svém konci informován teprve ve středu a ve stejný den podepsal Nico Hülkenberg svou smlouvu.

Na otázku Autosportu, zda by situace mohla být jiná, kdyby Schumacher, a nikoliv jeho týmový kolega Kevin Magnussen, získal minulý víkend na Interlagosu pole position, Steiner naznačil, že ani takový výkon by nestačil.

„Nic by se nezměnilo,“ řekl Steiner. „Takové rozhodnutí nemůžete udělat na základě emocí z jednoho závodu nebo jednoho kvalifikačního výsledku, to by bylo špatně, mohlo by to být špatně v obou směrech.“

Steiner připustil, že nehody Schumachera ze začátku roku nebyly zrovna něco, co by mu pomohlo. Důvody jsou ale někde jinde.

„Jeho nehody nebyly dobré, o tom není pochyb. Ale můžete se také zeptat, jak velký dopad měly jeho velmi dobré výsledky. Je to trochu obojí. Musíte najít rovnováhu.“

„Rakousko a Silverstone byly velmi dobré výsledky. Na druhou stranu došlo k nehodám. Nebyl to jediný závodní víkend, který by zdůvodnil naše rozhodnutí. Rozhodující byla kombinace několika faktorů.“

Rozhodly zkušenosti

Podle Steinera má Hülkenberg zkušenosti, které tým potřebuje. O Schumacherovi však nechce říct, že by to byl jezdec, který by nedokázal tým posunout vpřed.

„Takhle bych to neřekl. Nemá však takové zkušenosti jako Nico. A my tyto zkušenosti potřebujeme, abychom tým posunuli vpřed. Jezdil ve formuli 1 dlouho, jezdil pro týmy ve středu pole a ví, jak fungují. Ví, jak se můžeme zlepšit. Podívali jsme se, kde jezdil, a týmy během té doby vždy udělaly pokrok. Doufáme, že se to s ním podaří i nám. Proto jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Má zkušenosti a zkušenosti potřebují čas, aby se vytvořily, a my v tuto chvíli nemáme čas, protože se chceme posunout dopředu. Nechceme být tam, kde jsme teď, chceme být lepší.“

„Vidíme v týmu věci, které musíme opravit, které můžeme zlepšit. S někým jiným. Ponechme jeho výkony stranou. Jde o to posunout tým dopředu, ne jen změnit jezdce. Není to Mickova chyba, že jsme tam, kde jsme. Všechno je naše vlastní vina.“

„Musíme se tam ale vrátit a myslíme si, že existuje zkratka, pokud přivedete jezdce s mnoha zkušenostmi. Viděli jsme to u spousty jiných týmů, které byly v podobné pozici, v jaké jsme teď my.“

Vztak Hülkenberga a Magnussena

U dvou týmů budou v příštím roce jezdci, kteří se z minulosti příliš nemusí. V případě Alpine to budou Ocon a Gasly. U Haasu zase Magnussen a Hülkenberg.

V minulosti mezi nimi došlo k ostrým soubojům. Ty vygradovaly při Velké ceně Maďarska 2017. Německý pilot se při něm dostal mimo trať, za což byl Magnussen následně potrestán.

Po závodě poskytoval Magnussen rozhovor dánské televizi, když se objevil Hülkenberg a poklepal mu na rameno se slovy „opět nejnesportovnější jezdec na startovním roštu.“ Magnussen na to reagoval slovy „Suck my balls“. Hláška se stala virální a to stejně jako vztah mezi oběma jezdci.

Nedávno se tomu ale společně zasmáli a vztah by měl být minimálně v tuto chvíli přátelský. Uvidíme, jak ho změní reálná situace na trati.

Steinera se zeptali, zda s Magnussenem příchod Hülkenberga „konzultoval“.

„Mluvil jsem s ním o tom, ale nezeptal jsem se ho, jestli se mu to líbí nebo ne. Musíme se postarat o to, aby spolu vycházeli, ale myslím, že spolu budou fungovat dobře. Koneckonců by mohli jet na společnou dovolenou, mají stejně staré děti. Nemusí dělat to, k čemu Kevin pozval Nica před pár lety!“