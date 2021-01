Steiner: Mazepin si uvědomil, že to, co udělal, nebylo správné

Mazepin na konci loňského roku publikoval a krátce poté odstranil ze svého účtu na Instagramu krátké video, na kterém obtěžuje na zadním sedadle vozu mladou ženu.

Na 21letého ruského pilota se za to na sociálních sítích snesla ostrá vlna kritiky. Tým prohlásil, že celou věc bude s Mazepinem řešit interně.

„Udělal něco, co by neměl a v té době jsme mluvili velice otevřeně, co si o tom myslíme,“ napsal Steiner ve sloupku na stránce The Race.

„Omluvil se a ví, že to bylo špatné. Nyní musíme pracovat na tom, abychom mu nabídli co nejlepší příležitost poučit se z toho, soustředili se na jeho závody a ujistili se, že už to neudělá. Ví to. Uvědomil si, že to, co udělal, nebylo správné. Nejsem typ člověka, co kope do obličeje někoho, kdo je na kolenou. To není správné,“ píše dále Steiner.

„Je to mladý muž, který potřebuje dospět. Vypořádali jsme se s tím a budeme se s tím vypořádávat i nadále. Neříkáme, že to bylo v pořádku a necháme ho, aby se z toho dostal. Vychováváme ho a budeme ho vzdělávat pro jeho budoucnost.“

Steiner také varoval, že jakýkoliv další takový prohřešek bude mít pro ruského pilota „následky“.

„Pokud se toto nebo něco podobného stane znovu, bude to mít následky. Udělali jsme určité věci, které mu pomohou zlepšit se a zajistit, že se to znovu nestane. Neudělá znovu stejnou chybu, protože toto byla jasná chyba. Vzal za to zodpovědnost, což bylo pro mě velmi důležité. Vždy říkám, pokud víte, co jste udělali špatně, můžete to udělat lépe. Pokud to odmítnete, pak to nefunguje.“

Tým se rozhodl i po tomto incidentu ponechat si Mazepina vedle Micka Schumachera v jezdecké sestavě pro letošní rok, i přesto, že negativně se vyjádřili také někteří členové týmu.

„Lidé mají svůj názor, to je v pořádku, také lidem uvnitř týmu se to nelíbilo, a proto to i nadále bereme vážně. Takové rozptýlení nechceme, občas se takové věci ale stávají. Byl bych samozřejmě radši, kdyby k tomu nedošlo, ale jsme v této pozici a nyní se tím musíme zabývat, je to součást naší práce.“