Steiner má novou práci. Bude expertem televizní stanice RTL

Téměř deset let stál Guenther Steiner v čele stáje Haas. Angažmá Itala, který se do širšího povědomí veřejnosti dostal díky dokumentárnímu seriálu Netflixu Drive to Survive, však skončilo na konci minulého roku poté, co mu majitel týmu neprodloužil smlouvu.

Nyní se 58letý Steiner vrátí do padoku F1 v nové roli, když jeho služeb coby televizního experta bude využívat německá stanice RTL.

„S Guentherem Steinerem se nám podařilo dostat k mikrofonům RTL dlouholetého manažera a znalce formule 1, který obohatí naše přímé přenosy o aktuální informace a srozumitelný jazyk,” uvedla zástupkyně RTL Inga Lescheková.

Ke svému novému angažmá se vyjádřil i samotný Steiner.

„Formule 1 je soutěží na nejvyšší úrovni. A to jak na závodní dráze, tak i v padoku,“ prohlásil.

Ačkoliv Steiner premiéru v nové roli zažije již během nadcházející GP Bahrajnu, na všech velkých cenách se jako expert RTL neobjeví.

V rámci dohody se Sky Deutschland, která v Německu vysílá kompletní sezonu F1, má bezplatná RTL možnost svým divákům nabídnout přímé přenosy ze sedmi vybraných závodů.

Podle informací Autosportu by měl Steiner podobným způsobem pracovat i pro rakouskou televizi Channel 10. V tomto případě by však mělo jít pouze o jednorázovou spolupráci pro Velkou cenu Rakouska.