Steiner: Lepší horská jízda jako vloni než předloňské permanentní trápení

Šéf Haasu Gunther Steiner přiznal, že rok 2022 vzal jeho týmu spoustu energie, ale i tak byl za něj po předloňském trápení rád.

Cílem týmu Haas, který dnes odpoledne představí nové zbarvení svých vozů, pro nadcházející sezonou je celková stabilizace.

Americký tým má za sebou turbulentní rok, ve kterém na jeho začátku přišel o hlavního sponzora, v souvislosti s tím následně musel řešit náhradu za jezdce Nikitu Mazepina a jako na houpačce byly i výsledky po většinu sezony. Haas dokázal několikrát zazářit (především díky pole position v Brazílii), ale často také bojoval na konci startovního pole.

„Kdybyste mohli mít vyrovnanější formu, bylo by to lepší. Pokud ale dokážete dosáhnout na několik skvělých výsledků, je to dobré,“ řekl Steiner v rozhovoru pro Autosport.

„Vzestupy a pády vám berou hodně energie, protože jakmile máte vzestupy, tak letíte a když máte pády, tak se z nich potřebujete vzpamatovat. Je to tedy velmi náročné. Každopádně taková horská dráha je stále lepší než mít sezonu pádů, jako jsme měli v roce 2021,“ přiznal týmový principál Haasu.

Nyní se však zdá, že by se přece jen Haas mohl dočkat trochu více klidu. Pomoci by k tomu měl nový titulární partner, ale i Nico Hülkenberg, jenž v kokpitu Haasu nahradil podstatně méně zkušeného Micka Schumachera. I ten by měl americké organizaci pomoci stabilizovat výsledky.

Spousta malých výzev

„Víme, že to dokážeme, jen to musíme dělat důsledně. Pracujeme na tom a je to jeden z důvodů, proč jsme vzali zkušeného jezdce. Nejde ale jen o jednu věc, která by vše zlepšila – jde o spoustu podrobností,“ uvedl Steiner a dodal:

„Jako tým se musíme zlepšovat. Musíme zlepšovat procesy a mít dobré lidi. Je potřeba zvládnout spoustu malých výzev, aby se to podařilo. Je vidět, že když všechno funguje, jste nahoře. Pokud jedna z věcí vypadne, skončili jste.“