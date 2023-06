Steiner kritizoval sportovní komisaře. Půjde na kobereček

Guenther Steiner na tiskové konferenci kritizoval sportovní komisaře. Ti si ho zavolali na kobereček.

Šéf Haasu na tiskové konferenci kritizoval sportovní komisaře – nechápe jejich rozhodnutí z Monaka, kde Hülkenberg dostal penalizaci za kolizi v šesté zatáčce prvního kola. Podle Steinera ke kolizi nedošlo.

Steinerovi ale vadí spíše systém jako takový. „Myslím, že se prostě musíme vrátit k otázce, zda nepotřebujeme jiný systém stevardů,“ řekl Steiner.

„Každý profesionální sport má profesionály, kteří jsou rozhodčími a podobně. F1 je jedním z největších sportů na světě a my tu stále máme laiky, kteří rozhodují o osudu lidí, kteří do své kariéry investují miliony.“

Steinerovi vadí, že rozhodování není konzistentní, což je podle něj něco, co se řeší už dlouho.

„Myslím si, že už je na čase, že o tom diskutujeme roky a roky a pořád se k tomu vracíme. Každý jiný sport na to má profesionály: Americké závody, NASCAR, IndyCar. Kolikrát slyšíte o problémech se stewardy nebo s rozhodnutími ředitele závodu? Velmi zřídka, velmi zřídka. Jenomže oni to dělají úplně jinak.“

(Ne)kolize z Monaka

Steiner tvrdí, že jeho tým si prohlédl videozáznam z úvodního kola a neviděl žádný důkaz o kolizi – proto požaduje od FIA odpovědi.

„Snažím se o to, aby mi to vysvětlili, protože si myslím, že to bylo úplně špatně. Je to první kolo, k žádné kolizi nedošlo. A nakonec, co bychom měli udělat, přehlídku?“

„Máte první kolo (stewardi v něm posuzují incidenty mírněji, pozn. redakce), dostáváme trest za to, co podle mě není kolize. Během závodu do sebe narážejí další – dostanou černo-bílou vlajku. Myslím, že je to velmi nekonzistentní. Pak se podíváme na nehodu v Miami mezi de Vriesem a Norrisem v prvním kole. To prý nebyla kolize.“

„Stále tomu nerozumím. Bylo mi řečeno, že na videu je vidět kolize. Ale když jsem se podíval na řadu záběrů, kolizi jsem neviděl.“

Půjde na kobereček

Stewardi si Steinera předvolali. Jeden z nich (Felix Holter) se vyloučil z rozhodování, protože byl stewardem i v Monaku a mohl by být ve střetu zájmu.

Slyšení bude na programu ve 14:30.