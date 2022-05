Steiner je zklamaný, že Haas vyšel v Miami bodově naprázdno

Po posledním restartu safetycaru jezdil Mick Schumacher na slibném devátém místě. Jeho bodové naděje ale skončily, když kolidoval se Sebastianem Vettelem a musel do boxů pro nové přední křídlo. Cílem tak projel až jako patnáctý.

Jeho týmový kolega Kevin Magnussen zase přišel o svou bodovanou pozici, když při posledním safetycaru požádal o nové pneumatiky. Strategie mu ale nevyšla. V závěru závodu se dostal do kontaktu s Lance Strollem a těsně před šachovnicovou vlajkou musel ze závodu odstoupit.

„V sobotu to bylo špatné. V závodě jsme se ale vzchopili a dostali se na dobré pozice. Deset kol před cílem jsme zase všechno ztratili. Kdo by nebyl po takovém víkendu zklamaný? Ale myslím, že tím můžeme vinit jen sami sebe.“

„Jezdili jsme na bodech, mohli jsme bodovat s oběma vozy, ale po restartu jsme všechno ztratili. Jsem velmi zklamaný, protože si myslím, že se kluci v závodě pěkně vzchopili, pak ale udělali pár chyb a skončili jsme bez ničeho. Vlastně ne bez ničeho, skončili jsme s rozbitými díly.“

Na otázku, zda si myslí, že Schumacher mohl být trpělivější odpověděl:„Nejsem pilot, tím chci říct, že si to ještě musíme projít. Nemluvil jsem s ním, ale je jasné, že takhle nemůžeme ztrácet body.“

Steiner také potvrdil, že to byl Magnussen, kdo si přál svou zastávku při safetycaru, který vyjel na trať kolo poté, co stavěli ostatní piloti. „Chtěl do boxů. Nebyl to náš nápad. Ale on řekl, že chce nové pneumatiky. Pak přiznal: byla to moje chyba, neměl jsem to dělat.“

Steiner připouští, že současná forma jeho týmu je povzbudivá, ale zdůraznil, že si nemohou dovolit promarnit šance na bodování.

„Je to pozitivní, ale musíme využít svůj potenciál. S takovým autem, jaké máme, je to ztracená příležitost. Takže po tomto víkendu jsem docela zklamaný.“

„Teď se musíme vrátit k rýsovacímu prknu a podívat se, co můžeme udělat pro Španělsko a Monte Carlo. A tentokrát to musíme udělat lépe, protože máme stroj, který na to má.“

„Celý tým skončil bez ničeho. To je pro mě i tým to nejdůležitější. Nemůžeme pořád říkat, že příští víkend je další závod, protože je najednou konec roku a vy čekáte na 24. závod, ale ten nepřichází.“