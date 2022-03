Steiner je nadšený z návratu Magnussena i formy týmu. Měli jsme plán a ten jsme splnili, říká

Magnussen nahradil Mazepina, který skončil po ruské invazi na Ukrajinu. Navrátilec do týmu obsadil v kvalifikaci sedmé místo, Schumacher byl po chybě 12.

Podle Steinera je potřeba si uvědomit, že se Magnussen vrací po roční přestávce.

„Dokážete si představit, co dokáže za šest nebo sedm závodů, pokud bude stejný jako všichni ostatní jezdci?“ řekl Steiner. „Jen si to představte!“

„Myslím, že se vrátil v dobré formě, ale jsem upřímně přesvědčen, že ho čeká ještě více.“

„Do těchto vozů F1 nemůžete sednout a být hned stoprocentní. To se nestane, takže to bude ještě lepší. Proto jsem při pohledu do budoucna za celý tým velmi optimistický.“

Haas vloni vůz nevyvíjel, což se odrazilo v jeho tehdejší formě. Veškerou energii věnoval letošního vozu, který vznikal i v nové kanceláři v Maranellu. Ke zlepšení ale určitě přispěl i nový motor Ferrari.

Na otázku, zda takový skok očekával, Steiner odpověděl: „Doufal jsem v to, očekával jsem to. Pracovali jsme na tom a vždy jsem říkal, že v roce 2022 se vrátíme. A skutečně se nám to podařilo.“

„Nezáleží to na mně, ale na týmu, a všichni té misi věřili. Nechme rok 2021 být a soustřeďme se na rok 2022. A většina lidí s námi zůstala. Teď je to na nich. Víte, myslím si, že jsme měli plán a ten jsme splnili. A myslím, že všichni z týmu na to mohou být hrdí.“