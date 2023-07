Steiner: Hülkenberg je nejlepším kvalifikantem, se kterým jsem pracoval

Šéf týmu Haas Guenther Steiner chválí Nika Hülkenberga za jeho výkony v kvalifikacích.

Nico Hülkenberg před letošní sezonou v týmu Haas nahradil o 12 let mladšího krajana Micka Schumachera.

I když za to od některých schytal americký tým kritiku, brzy 36letý Hülkenberg ukazuje, že si místo v F1 stále zaslouží.

Němci se daří především v kvalifikačních kláních, ve kterých má zatím vůči svému kolegovi Kevinu Magnussenovi velmi pozitivní bilanci (v deseti případech ho porazil osmkrát).

Sportovní ředitel týmu Alfa Romeo Beat Zehnder dokonce o Hülkenbergovi řekl, že je to nejlepší jezdec pro kvalifikace, se kterým kdy pracoval, a to na základě jejich spolupráce ve stáji Sauber v roce 2013.

Když se novináři v Maďarsku nyní zeptali šéfa týmu Haas Guenthera Steinera, zda s tvrzením Zehndera souhlasí a zda to má stejně, Ital podle webu RaceFans.net odpověděl:

„Řekl bych, že rozhodně ano. Dokáže dát dohromady kolo, které někdy přijde zničehonic, což je dobře,“ nechal se slyšet Steiner.

„Beat je ve sportu mnohem déle než já, takže respektuji jeho názor. Hülkenberg je velmi dobrý kvalifikant, což vidíme i letos. Třikrát se dostal do poslední části kvalifikace. Zda je však v tomto ohledu nejlepší na světě? To nevím,“ dodal boss Haasu, který by rád s Hülkenbergem spolupracoval i v příští sezoně.