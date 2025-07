Steiner: Hamilton je jediný současný jezdec, který přesahuje svět formule 1

Historie F1 měla hned několik jezdců, o kterých můžeme tvrdit, že velikostí své osobnosti a vlivu přesahovali hranice světa motoristického sportu.

V tomto smyslu můžeme zmínit například Ayrtona Sennu či Michaela Schumachera.

Podle bývalého bosse stáje Haas Guenthera Steinera se jeden podobný jezdec v současné F1 nachází i nyní. Nejedná se přitom o úřadujícího šampiona Maxe Verstappena.

„Myslím, že v (současné, pozn. red.) formuli 1 je nad týmem jen Lewis Hamilton,“ uvedl Steiner v podcastu Business of Sport.

„Jeho vliv je obrovský i mimo svět motorsportu. Být výjimečný ve sportu je skvělé, ale pokud dokážete vyniknout i mimo něj, přerůstáte hranice samotného týmu. Podobně je to i ve fotbale, také tam to můžeme vidět. Myslím, že ve formuli 1 je dnes jen jeden člověk, který to může říct, a tím je Lewis,“ je přesvědčen rodák z Tyrolska, který zároveň vysvětlil, proč do této „kategorie“ sportovců minimálně prozatím neřadí čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena.

„Myslím, že Max je ve světě motorsportu obrovská osobnost, ale tohle mu chybí. Nesnaží se být někým i mimo závodní dráhu, protože pro něj je celý život o ježdění. Zatímco Lewis má i jiné cíle, kterých chce v životě dosáhnout. A právě to teď vidíme u Lewise a Ferrari, když se dvě obrovské značky daly dohromady. Někdy to až působí jako střet, a to ve smyslu toho, kdo z nich je vlastně větší, Ferrari nebo Lewis,“ dodal na toto téma Steiner.