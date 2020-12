Steiner hájí Mazepina. I Lauda byl platící jezdec

Moskevský rodák Nikita Dmitrijevič Mazepin byl včera ohlášen jako závodní jezdec týmu Haas pro sezonu 2021. Podepsal několikaletou smlouvu. Hlavně na sociálních sítích to vyvolalo reakce, že se Mazepin do královny motorsportu dostane spíše díky penězům než pro svůj talent. Otcem Mazepina je totiž známý ruský miliardář Dmitrij Mazepin, majitel chemického gigantu Uralchem.

Šéf týmu Haas Guenther Steiner nijak nezakrývá, že finanční zázemí Mazepina není na škodu. Kritiku nicméně odmítá a poukazuje na několik případů z dávnější i nedaleké minulosti.

„Je spousta jezdců, kteří se do formule 1 dostali díky finančnímu zázemí. Je i dost vynikajících závodníků, kteří s sebou do formule 1 přivedli sponzora. Vezměte si takového Checa (Sergia Péreze). Přišel sem a lidi se přivalili s kritikou, že je to platící jezdec. A podívejte se na něho dnes. Odvádí skvělou práci a nedávno dojel na stupních vítězů.

George Russell je pro mě jedním z nejlepších pilotů, ale kde by byl bez podpory Mercedesu? A jsou tu další. Třeba Lance Stroll, který má taky na kontě pódium. Pokud jim to jde dobře ve formuli 2 a zároveň mají sponzora, je to ideální kombinace.

Když jsem před mnoha lety mluvil s Nikim (Laudou), otevřeně mi řekl, že do formule 1 pronikl díky bance. Z jejích peněz si mohl koupit místo v závodním týmu. A později se z něho stal trojnásobný mistr světa,“ řekl Steiner.

Mazepin letos závodí ve formuli 2, před posledním dvojzávodem v Bahrajnu drží průběžné třetí místo. Právě dobré výsledky v této kategorii podle Steinera Mazepina kvalifikují pro pozici jezdce formule 1.

„Sledoval jsem ho celou sezonu. Ano, měl dost obtížný start, ale nebýt toho, bojuje o titul. To je to hlavní. Na jiné věci nehledím, výsledky mluví samy za sebe,“ doplnil Steiner.