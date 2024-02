Steiner: Haas doplácí na to, že se nedokázal přizpůsobit novým pravidlům ve formuli 1

Na začátku ledna vydal americký tým Haas zprávu, že se jeho novým šéfem stává Ajao Komacu. Japonec na pozici týmového principála vystřídal Guenthera Steinera.

Zatímco majitel týmu Gene Haas v kontextu toho naznačil, že se Steinerem neprodloužil spolupráci kvůli špatným výsledkům, 58letý italský inženýr tvrdí, že za jeho koncem v Haasu je především názorový rozkol mezi ním a vlastníkem stáje.

„Já jsem chtěl do týmu investovat, on ne,“ prohlásil Steiner v rozhovoru pro německý časopis Auto Motorsport.

„Měli jsme zkrátka rozdílné názory na to, jak by věci měly pokračovat. Tak, jak byl tým nastaven, jste nemohli chtít o moc víc. To není kritika týmu, ale realita. Rozpočtové omezení zcela změnilo formuli 1. Staré struktury už nefungují,“ je přesvědčen Ital, který stál v čele týmu Haas téměř deset let.

„Týmy jako McLaren, Williams, AlphaTauri už dva roky investují do infrastruktury, aby měly větší rozpočet na provozní činnost. Pokud je nebudete následovat, nemůžete očekávat, že s nimi budete schopni držet krok,“ poukázal Steiner s tím, že americká organizace na změny sice reagovala, ale příliš pomalu. Nikoliv však údajně vinou jejích zaměstnanců.

„Není žádným tajemstvím, že jsme se s naší koncepcí dostali do slepé uličky a že nám trvalo příliš dlouho, než jsme zareagovali. Tak to dopadá, když máte jen polovinu lidí než ostatní. Naši lidé ale neodvedli tak špatnou práci,“ dodal Steiner.