Steiner favorizuje v boji o titul Norrise. Bude ale potřebovat pomoc od Ferrari

„Podle mě je Lando v lepší pozici než Max. Viděl bych to 60:40 pro Landa,“ řekl Steiner, kterého cituje Sky Sports.

„Lando potřebuje trochu pomoci od Ferrari. Pokud se jim podaří dostat mezi McLaren a Red Bull, ukradnou Red Bullu pár bodů. Myslím, že Landovi by se líbilo, kdyby to Ferrari udělalo!“

Max Verstappen má zatím náskok 52 bodů na Landa Norrise. Opačná je situace v Poháru konstruktérů, kde má McLaren náskok 41 bodů na Red Bull.

„Teď už to pro Red Bull není tak snadné, je tam tlak,“ řekl Steiner. „Vyhrají letos šampionát? Nemyslím si to. Myslím, že to vyhraje McLaren.“

Steiner také kritizoval trest „veřejně prospěšných prací“ pro Verstappena za vulgární výraz na tiskové konferenci.

„Bylo to správné? Ne. Bylo to (co řekl, pozn. redakce) špatně? Ne. Popsal svůj pocit z auta a použil slovo na F,“ řekl Steiner.

„Myslím, že trest byl tvrdý a to, co začalo jako velká kontroverze, se dalo vyřešit mnohem lépe, kdyby si s jezdci prostě sedli a řekli jim: ‚Hele, kluci, trochu se zklidněte.‘“