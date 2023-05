Steiner: Fanoušci se na velkých cenách chtějí bavit i jinak než jen sledováním závodů

Formule 1 podle Günthera Steinera odvádí dobrou práci při zlepšování programu pro fanoušky během závodních víkendů. Podle šéfa amerického týmu Haas by se ale v tomto ohledu k novým podnikům měly přidat i ty na historických závodních tratích.

S expanzí formule 1 do Spojených států přibylo na víkendech velkých cen také množství doprovodného programu pro fanoušky. Ať už jde o speciální představení jezdeckého pole, nebo koncerty známých interpretů, kteří se v pátek nebo v sobotu večer představí přímo v dějišti závodu.

Podle Steinera diváci potřebují vidět během víkendu více než jen samotné závody, hlavně v USA.

„Myslím, že zábava se od starších časů mnohem zlepšila. Dříve to bylo jen o závodění. Odjeli jsme jeden závod, pak jsme jeli další a nic mezi tím. Šli jsme tam závodit pro fanoušky motorsportu,“ řekl Steiner.

„Než přišlo Liberty Media, nebyl tento sport ve Spojených státech úspěšný. USA jsem začal více rozumět, když jsem se sem přestěhoval, protože předtím jsem tomu nerozuměl.

„Musíte tady žít, abyste to pochopili. Lidé chtějí neustálou zábavu, nejen sedět tři hodiny a čekat, než zase vyjedou vozy na trať. Chtějí něco dělat. Dále jsou tu koncerty a prostory pro zábavu.

„Když s sebou máte děti, chcete je zabavit, nejen sedět na tribuně nebo na svahu. Zkuste 12letému dítěti vysvětlit, že teď musíte dvě hodiny počkat, než auta zase přijedou. To je docela náročné.

Jedním z prvních podniků, který k víkendu formule 1 přidal i další kulturní program, byl noční závod v Singapuru. Od prvního ročníku v roce 2008 se v Singapuru při F1 představila řada hudebníků. Podle Steinera je přesto důležité, aby závodění zůstalo na prvním místě.

„Myslím, že F1 v tomto dělá velmi dobrou práci. Začali k tomu přidávat více zábavy. Dělají to tak v Singapuru a dalších podobných závodech. Velmi dobré je, že sport je stále tím hlavním. Je to závod F1 a v pátek a v sobotu večer máte dva špičkové koncerty,“ dodává Steiner.

„Není to tak, že je tam koncert a v neděli odpoledne mimochodem závod. Je to naopak. A myslím, že je to velmi dobře. A tady (v Miami) to ještě vylepšili.

„Myslím, že klasické závody, kde jdeme závodit a nic jiného, mají velkou šanci tohle dohnat. Jsme v roce 2023 a lidé chtějí více zábavy. Nechtějí vidět jen závod aut. F1 v posledních pěti letech odvedla velmi dobrou práci, aby se přiblížila spotřebitelům, kteří sem rádi jezdí, protože je tu více než jen závod F1, i když ten zůstává tím hlavním.

„Mají to na paměti, protože je to závod F1, není to koncert nebo vystoupení DJ. Přidávají hodnotu a jsou velmi důležití, ale nejsou tím ústředním bodem.“