Steiner doufá, že Hülkenberg zůstane ve F1. Grosjeana si nechá kvůli problémům s autem

Haas letos zažívá svou nejtěžší sezónu od vstupu do F1. Jeho forma jde nahoru a dolů a to i v průběhu víkendu, ba dokonce v průběhu závodu. Za vším je práce s pneumatikami. Podle Steinera to bylo klíčové při výběru jezdců.

Haas se netajil tím, že vybírá mezi Hülkenbergem a Grosjeanem. Podle Steinera to bylo těsné.

„Oba jsou velmi dobří jezdci a já doufám, že Nico zůstane ve F1, protože ho mám rád a je to dobrý jezdec,“ řekl Steiner ve čtvrtek v Singapuru.

„Hlavním důvodem je, že letos naše auto nepodává výkony, jaké chceme, což nemá nic společného s jezdci, které máme v autě.“

Grosjean letos nemá ideální výkony. Na druhou stranu na sebe upozornil zajímavým krokem. V Silverstonu a dalších závodech do letní přestávky se vrátil k balíčku z Austrálie. Jeho forma byla na úrovni Magnussena. Při vývoji a pochopení problémů tak mohl Grosjean sehrát důležitou roli.

„Kdybychom teď vyměnili jezdce, tak nevím, zda nám to pomůže vylepšit auto. Mohlo by, ale také nemuselo, protože ten nový by nevěděl, kde jsme začali.“

„Romain byl velkou částí pochopení toho, proč se v tuto chvíli s autem mýlíme, byl velkou pomocí. Nechtěli jsme mít žádné další neznámé.“

Steiner uvedl, že Hülkenbergovi nikdy nedali nabídku, takže neví, zda by do Haasu vůbec přišel.

„Mluvili jsme s Nicem, ale neřekl: ‚Jdu‛. Nedostali jsme se k tomu, abych řekl, že jde. Mluvili jsme, ale nikdy jsme nepodali formální nabídku. Takže nevím, jestli by to přijal, nebo ne. Na to se musíte zeptat jeho.“

Foto: Getty Images / Charles Coates