Steiner chválí Magnussena za starty a doufá v déšť v Německu

Zatímco Grosjeana šéf Haasu nedávno kritizoval za jeho týmová rádia, Kevina Magnussena, který dnes slaví 28. narozeniny, Steiner pochválil.

„Myslím, že Kevin ukázal, že je jedním z nejlepších startérů, ne-li nejlepším na startovním roštu,“ řekl Steiner. „Je úžasné, co letos dokáže se svými starty.“

„Vždy doufáte v dobrý start, ale jsou tak velkou neznámou, že je nemůžete strategicky využít. Vždy doufáme v to nejlepší, ale do plánování naší strategie to nezahrnujeme.“

Magnussen předvedl své umění také v Soči, jak se můžete podívat na videu níže. Letošní vůz Haasu je na tom ale tak špatně, že mu ani skvělé starty k bodům nepomáhají.

Formule 1 se tento víkend předvede na Nürburgrinu, který týmy dobře znají, ale Haas tam pojede poprvé.

„Doufejme, že se nám podaří uspořádat závod ve stylu Mugella,“ řekl Steiner. „Bylo by to zajímavé pro všechny týmy, diváky, v podstatě by to bylo skvělé pro všechny, kdo se na tom podíleli.“

Přestože týmy okruh znají, nejely na něm už pořádně dlouho, takže to přinese určitý prvek nepředvídatelnosti.

„Pro Německo je předpovídán déšť, díky kterému to bude ještě zajímavější. Nejlepším výsledkem bude, pokud budeme mít dobrý závod se spoustou proměnných. Z našeho pohledu bude dobré, pokud odjedeme domů s několika body, což je něco, čeho jsme letos moc nedosáhli.“