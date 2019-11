Steiner chce na letošní rok zapomenout

Haas vloni skončil na pátém místě. Letos je devátý před Williamsem a nevypadá to, že se z této pozice ještě odlepí. V průběhu sezóny dokonce zejména Grosjean jezdil s vozem australské specifikace.

„Pro mě se rok 2019 nikdy nestal,“ řekl Steiner, kterého cituje RaceFans. „Doufám, že na tento rok zapomenu.“

„Tohle auto je velmi náladové od jedné relace k druhé. Předtím to bylo z pátku na sobotu, nyní je to ze třetího tréninku do kvalifikace. Nevíte, co se stane. Trochu se změní vítr, teplota a je to jiné auto. Ale není to tak, že si řeknete: ‚máme trochu více předního křídla‛, nebo je ‚trochu více vyváženější‛ nebo tak něco. Ne, je to úplně nestabilní.“

„Musíme absolvovat další tři závody a pak je konec. Doufám, že potom můžeme otevřít novou knihu. Ne novou stránku, novou knihu.“

Foto: Getty Images / Lars Baron