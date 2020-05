Steiner: Bylo by lepší nemít žádnou sezónu než jen osm závodů

Současná pandemie koronaviru, která již zrušila nebo odložila prvních deset závodů sezóny, se výrazně podepíše na příjmech týmů. Vedení formule 1 pracuje na kalendáři čítajícím 15 až 18 závodů. Na některých okruzích, například v Rakousku nebo Velké Británii, by se přitom mohl odjet i více než jeden závod.1191252038

Podle plánu F1 by se přes léto závodilo v Evropě, na podzim v Euroasii, Asii a Americe před prosincovým finále na Blízkém východě. Na globální pandemii koronaviru už F1 reagovala odložením nových pravidel a zachováním letošních vozů také pro rok 2021. Na celkem 63 dní také týmy musely uzavřít své továrny.

Podle pravidel Mezinárodní automobilové federace (FIA) se musí odjet minimálně na třech kontinentech osm závodů, aby mohl být uznán šampionát mistrovství světa. Podle Steinera však F1 potřebuje více než osm závodů v sezóně.

„Když nepůjdeme závodit, myslím, že dokážeme přežít. Myslím, že nejhorší by bylo, kdybychom měli jen osm závodů, protože pak závodíte, utrácíte spoustu peněz, ale máte jen malý příjem. A když nezávodíte, neutrácíte své peníze, protože nejezdíte na závody a nepotřebujete díly na vůz,“ řekl Steiner v podcastu F1 Nation.

„Specifikace vozů jsou pro příští rok zmrazeny, doufám proto, že plán s 15 závody vyjde. 15 závodů se zdá být jako magické číslo, aby to bylo ekonomické možné, takže doufejme, že to zvládneme. Všichni mají stejný zájem jako my, musíme mít pořádný kalendář nebo nic.“

Dlužíme to fanouškům

Formule 1 má podle Steinera také závazky vůči svým fanouškům, pro které budou první závody uzavřeny.

„Pro sport obecně to není nic dobrého, protože někteří fanoušci by si mohli najít další věci, co sledovat a pro které se nadchnout.

„Dlužíme to fanouškům. Není to o nás, vždy mluvíme o sobě, jak jsme frustrovaní, jsou tu ale miliony lidí, kteří nás sledují a my musíme udělat maximum, aby se znovu bavili. Oni ji (F1) samozřejmě milují, jinak by ji nesledovali! Je to i zodpovědnost, snad se to podaří,“ doufá.

Foto: Getty Images / Mark Thompson