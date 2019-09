Chci se posunout dál, říká Martin Štefanko před dnešním startem sezóny F1 Esports

Martine, čeká vás druhá sezóna v šampionátu Formula 1 New Balance Esports Pro Series. V loňském roce jste nasbíral řadu zkušeností, které nyní budete chtít zúročit a posunout se k lepším výsledkům?

Ano, určitě se budu chtít posunout dál. Narozdíl od minulé sezony mám stejné vybavení, jaké budou všichni jezdci používat při závodech. Takže nejsem tentokrát omezován technikou. Zkušenosti ze závodění v londýnské aréně mi také pomohou. Bude to velmi obtížné, startovní pole je zase o úroveň silnější, ale věřím, že to bude dobré.

Loni jste získal 13 bodů a obsadil jste 17. místo v šampionátu. Jaké cíle si kladete pro sezónu 2019?

Nezáleží mi na poháru jezdců, chci především úspěch pro celý tým. Naším cílem je umístit se v nejlepší pětce, myslím si, že to můžeme s naším talentem dokázat.

Druhým rokem budete působit u týmu Haas. Jak americká stáj hodnotila vaši debutovou sezónu a kdy jste získal jistotu, že u Haasu budete pokračovat i letos?

Týmu Haas se líbila moje konzistence, rychlost a schopnost vést tým. Jistotu jsem měl okamžitě po skončení sezony, kdy mi bylo oznámeno, že se mnou tým prodlouží smlouvu na další rok.

Jak vlastně funguje vaše spolupráce a váš vztah s Haasem?

Máme zásluhou Haasu a Fanatecu vybavení (volant, pedály), vlastní simulátory v továrně v Banbury, kde budeme trénovat na samotné závody, mediální podporu, peněžní bonusy, a tak dále.

🇨🇿 @martin_stefanko



Back for his second year with us at Haas F1 Team ✌️👊 #F1Esports pic.twitter.com/yQa4FiV3zZ