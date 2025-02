Stavba nového vozu nebude pouze o něm, říká šéf Astonu Martin o blížícím se příchodu Adriana Neweyho

Příchod Adriana Neweyho do Astonu Martin by měl mít na celý tým velký vliv. Andy Cowell však upozorňuje, že legendární designér nebude zdaleka na všechno sám.

Už jen pár dní a Aston Martin přivítá velkou personální posilu.

Jak bylo oznámeno a potvrzeno ji vloni, do týmu ze Silverstone míří nejúspěšnější konstruktér historie F1 Adriana Newey, který pomohl k titulům Williamsu, McLarenu a v neposlední řadě také Red Bullu, kde strávil poslední dvě dekády.

Příchod Neweyho do Astonu Martin lze vnímat i jako velký symbol toho, že chce tým miliardáře Lawrence Strolla udělat maximum pro to, aby v blízké budoucnosti vystoupal až na samotný vrchol F1.

Nový šéf stáje Andy Cowell nicméně upozorňuje na to, že zdaleka ne všechno bude stát na 66letém inženýrovi ze Stratfordu nad Avonou. To by se mělo týkat i vývoje vozu pro sezonu 2026, který by měl být první prioritou Neweyho v novém angažmá.

„Adrian začne pracovat od prvního březnového pondělí. Na jeho příchod se těšíme, všichni jsou nadšeni z představy, že s ním budou pracovat,“ uvedl Cowell, kterého cituje web GPblog.

„Jsme nadšeni, že budeme mít Adriana na palubě, aby zapracoval na našich vozech, ale i pracovních metodách či nástrojích, které používáme. Všichni zvedneme standardy naší práce tak, abychom každý rok vyráběli nejrychlejší závodní vůz. To je náš cíl,“ prohlásil dále boss Astonu Martin.

Cowell také jasně naznačil, že nová posila nebude mít na svých bedrech úplně vše.

„V loňském roce nastoupilo do týmu 248 nových lidí. A právě tito lidé, včetně těch dosavadních, pracující jako tým, aby vytvořili nový závodní vůz. Jednotlivci jako Adrian mají skvělý přehled o celém monopostu, ale jsme to my všichni, kteří pracujeme společně, abychom postavili skvělý vůz,“ dodal Brit.