Stavba motoru a využívání tunelu nejsou ve hře. Jak budou Haas a Toyota spolupracovat?

Toyota dnes ráno potvrdila „návrat“ do F1 po 15 letech. Dáváme to do uvozovek, protože samotná Toyota nechce, aby to bylo vnímáno jako návrat do královny motorsportu.

Je to s trochou nadsázky návrat s malým n. Toyota chce dostat své jezdce blíže k F1, má také zájem o informace a data ze světa F1.

Haas má přitom úzkou spolupráci s Ferrari. Používá pohonné jednotky, odebírá řadu dílů, využívá aerodynamický tunel a má kanceláře v Maranellu. A aby toho nebylo málo, spolupracuje s italskou Dallarou. V tomto ohledu se nic nezmění.

Motor nechystáme

Manažer Toyota Gazoo Racing (TGR) Masaja Kadži uvedl, že v organizaci se neuvažuje o rozšíření účasti v F1.

„V tuto chvíli nemáme v plánu vstoupit do dodávek pohonných jednotek,“ řekl pro Motorsport.com.

„Ve skutečnosti nemáme v plánu mít tým v F1. V tuto chvíli je pro nás nejlepší volbou a nejlepší možností spolupráce s Haasem.“

Šéf Haasu Ajao Komacu uvedl, že prioritou je určit oblasti, ve kterých může Toyota přispět k největším změnám.

„Není to krátkodobá záležitost,“ vysvětlil. „Pro začátek jsme si vybrali určité projekty, protože je zřejmé, ve kterých oblastech máme nedostatky a nemáme v nich potřebné schopnosti – a ve kterých oblastech TGR schopnosti má.“

„Ale myslím, že v průběhu tohoto partnerství si budeme stále více rozumět a bude mnoho oblastí, na kterých můžeme spolupracovat.“

Z pohledu Toyoty je důvodem pro spolupráci s týmem Haas snaha o zdokonalení technologií pro její silniční vozy.

„Jak víte, vozy F1 jsou vybaveny spoustou nejmodernějších technologií na světě,“ řekl prezident Toyota Gazoo Racing Takahaši Tomoja.

„Například aerodynamika je pro elektromobily nesmírně důležitou technologií. Věřím, že přijde den, kdy budeme moci získané technologie přenést zpět do sériových vozů, a věřím, že lidé, kteří si vyzkoušeli tuto vysokou úroveň technologií, vytvoří i další sériový vůz, takže bych je rád plně využil v budoucích sériových vozech.“

Tunel ne, simulátor ano

Komacu potvrdil, že do větrného tunelu v Kolíně nad Rýnem se Haas stěhovat nebude a bude i nadále využívat ten od Ferrari.

„Jako nejmenší tým na roštu (Haas v současné době zaměstnává 300 lidí), postrádáme určité zdroje a hardwarové schopnosti, abychom porozuměli určitým věcem,“ uvedl Komacu.

„A pak, pokud jde o větší konkurenceschopnost ve středu pole, hledáme někoho, kdo nám může poskytnout více zdrojů a výkon a také mít hardware a vědět, jak tento hardware používat.“

Jednou z možností je simulátor. Toyota pomůže Haasu postavit první simulátor F1 v továrně v Banbury.

Dříve „jsme měli přístup pouze k simulátoru Ferrari v Maranellu“, řekl Komacu. Dodal však, že Haas jej bude využívat pouze „před sezónou“, protože „během sezóny je to, co můžeme na simulátoru v Maranellu dělat, dost omezené“.

Není to kvůli tomu, že by Ferrari nechtělo Haas na simulátor pustit, ale právě kvůli nedostatku zaměstnanců na straně Haasu, kteří musí cestovat z Británie do Itálie a zpět, což je v sezóně s 24 závody náročné.

„Bez tohoto partnerství je pro nás velmi obtížné mít simulátorový program. Zaprvé nemáme hardware. Potřebujeme ho koupit. Potřebujeme ho nainstalovat. Pak trvá celou věčnost, než simulátor zprovozníme, abychom získali dobrou korelaci atd.“

„TGR má v oblasti simulátorů odborné znalosti – jak pro sebe, tak pro projekty svých zákazníků. Mají tedy hardware a mají odborné znalosti z hlediska provozu, z hlediska řazení – získáme všechny aspekty provozu simulátoru. Takže i v tomto případě budeme z tohoto partnerství těžit.“

Testování s jezdci

Dalším tématem je testování. Je ve hře, že se některý z jezdců Toyoty stane rezervním jezdcem Haasu. A samozřejmě nemůžeme vyloučit, že uvidíme japonské jezdce v prvních trénincích. Základem spolupráce v této oblasti ale bude TPC (Testing of Previous Cars). Testování se staršími vozy je dnes běžné – pro Haas s jeho finančními a personálními možnostmi je ale hůře dostupné. To se nyní změní.

Podle Komacu platí, že pokud by to měli „dělat sami, tak to vyžaduje spoustu investic“, ale „TGR to značně podporuje a má touhu do tohoto programu zapojit mladé jezdce, aby získali kilometry v F1“.

„Kdybychom chtěli příští rok udělat 20 dní TPC, můžeme,“ dodal. „Jestli to uděláme, nebo ne, to je jiná věc.“

„Abychom mohli dělat TPC, zaměstnáváme některé lidi jako personál týmu Haas F1, ale TGR poskytne také nějaký personál.“

Komacu ale vyloučil, že by inženýři Toyoty nyní nastoupili přímo do závodního týmu.