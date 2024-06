Stává se příliš často, že si po závodě na něco stěžuje, říká Sainz o Leclercovi

Jezdci Ferrari svedli v úvodu závodu ostrý souboj. „Bylo to trochu zbytečné, zároveň ale chápu, že to byl jeho domácí závod a je to také důležitý moment v jeho kariéře, takže si myslím, že chtěl udělat něco velkolepého. Já jsem ale nebyl ten pravý, na kom by to měl předvést,“ řekl Leclerc.

Sainz na Leclercova slova reagoval pro Sky Sports. „Myslím, že se stává příliš často, že si po závodě na něco stěžuje,“ řekl Sainz.

„Útočil jsem. Měli jsme nové měkké pneumatiky, Mercedes jel na použitých a my jsme museli v prvních kolech, kdy jsme měli nové pneumatiky, přejít do útoku a pokusit se je předjet, jak jsme si dokonce řekli před závodem. Předjel jsem Charlese, protože nevím, jestli udělal chybu, nebo jestli prostě jen trochu moc šetřil pneumatiky....“

Po předjetí svého týmového kolegy Sainz dostihl a zaútočil na Lewise Hamiltona. „Málem jsem předjel Lewise, provedl jsem undercut na Lewise, málem jsme předjeli Russella při zastávce v boxech. Myslím, že jsem tam vyzkoušel to, co jako jezdec musím vyzkoušet, co se ode mě jako od jezdce vyžaduje. A on si vybral, že bude více šetřit pneumatiky.“

„Nakonec se mu to tak trochu vyplatilo, protože mě v závěru porazil se strategii měkká – střední – měkká. Já jsem zvolil agresivní jízdu a měkká – střední – tvrdá. A nevyplatilo se mi to. Myslím, že jsme s Georgem na tvrdých pneumatikách byli v závěru příliš pomalí, zatímco kluci na měkkých byli velmi rychlí.“