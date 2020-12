Statistiky po Grand Prix Bahrajnu 2020

Konec série

Lewis Hamilton jako jediný bodoval letos ve všech závodech. To ale není nejpozoruhodnější série.

Lewis Hamilton odstartoval do 265 závodů v řadě – do všech, kterých se od Grand Prix Austrálie 2007 zúčastnil a do všech, které byly od té doby na programu formule 1. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus ale do Grand Prix Sachíru nenastoupí.

265 startů v řadě je rekord. Na druhém místě je Rosberg s 206 starty. Ze současných jezdců je nejvýše Ricciardo se 186 starty v řadě (série stále pokračuje).

Hamilton už letos nedosáhne 100 pole position a ani nevyrovná rekord 13 vítězství v řadě.



Foto: Getty Images