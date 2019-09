Statistiky po GP Singapuru 2019: v hlavní roli Ferrari

Giovinazzi ve vedení závodu

Antonio Giovinazzi se na čtyři kola dostal do vedení závodu. Bylo to poprvé od roku 2015, co se do vedení závodu dostal někdo jiný, než jezdec Mercedesu, Ferrari a Red Bullu. Před čtyřmi lety se to v Silverstonu povedlo Massovi ve Williamsu.

Sauber (Alfa Romeo) vedl naposledy závod v roce 2013, kdy se Gutiérrez dostal do vedení ve Španělsku.



Foto: Getty Images / Charles Coates