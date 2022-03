Statistický pohled na testy v Bahrajnu i celkový přehled předsezónních testů 2022

19:13 | Vypadá to, že Haas stále jezdí, ještě 12 minut.

18:23 | Mick Schumacher ještě do 19:00 krouží po okruhu a jde na druhé místo.

15:33 | F1 zvýší min. hmotnost o 3 kg. Podle AMuS je na limitu pouze Alfa Romeo. Všechna ostatní auta jsou o 5 až 20 kilogramů těžší. To jsou 0,2 až 0,7 s na kolo. Podle inženýra Astonu potrvá polovinu sezóny, než se podaří hmotnost snížit.

15:09 | Ricciardo má covid, ale na víkend by měl být ok. Týmy Alpine a McLaren se dohodly, že pokud by McLaren potřeboval náhradního jezdce, tak Alpine uvolní svého juniora Oscara Piastriho.